Volley Youngstars spielen beim Aufsteiger Bühl

Ihr vorletztes Spiel des Jahres tragen die Volley Youngstars am Sonntag (16 Uhr/sportdeutschland.tv) beim TV Bühl aus. Das Ziel: den Nichtabstiegsplatz in der 2. Volleyball-Bundesliga verteidigen.

Der TV Bühl hat als zweitbester Aufsteiger - derzeit auf Tabellenplatz fünf - eine gute Bilanz vorzuweisen. Zuletzt mussten die Nordbadener dreimal in den Tiebreak. Die Jungs vom Häfler Bundesstützpunkt sind ebenfalls erfahren in Fünf-Satz-Spielen, viermal ging es über die Distanz. Dabei gelang den Youngstars allerdings wie Bühl nur ein Sieg.

Der kanadische Diagonalangreifer Alexander Duncan-Thibault ist ein Spieler aus Erstligazeiten des TVB und spielt eine wichtige Rolle im Bühler Team. „Den müssen wir in den Griff kriegen“, sagt Friedrichshafens Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar. In Dominic Marjanovic und Pekka Stapelfeldt durften in dieser Woche zwei Youngstars bei den Profis des VfB mittrainieren. Pfleghar weiß laut Mitteilung die gute Zusammenarbeit mit Cheftrainer Mark Lebedew zu schätzen und tauscht sich regelmäßig mit dem Landestrainer Philipp Sigmund und den Bundestrainern aus. Vergangenes Wochenende war zudem der neue DVV-Juniorenbundestrainer Gregoz Rys am Bundesstützpunkt am Bodensee zu Gast.