Volley Youngstars kämpfen um Platz elf

Die Volleyballsaison neigt sich dem Ende entgegen und die Volley Young-stars stehen vor ihrem vorletzten Heim- und Auswärtsspiel. Am Samstag empfangen sie in der 2. Bundesliga Süd um 16 Uhr in der Spacetech-Arena die zweitplatzierten Blue Volleys Gotha, am Sonntag sind sie ab 15 Uhr bei den Barock Volleys in Ludwigsburg zu Gast.

Nick Breitenbach steht vor seinem Comeback

„Wir haben versucht, daran zu arbeiten, dass wir den Wettkampfmodus aufrechterhalten in der dreiwöchigen Pause vor dem Rottenburg-Spiel“, beschreibt Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar die Trainingsarbeit unter der Woche. Erfreulich: Mittelblocker Nick Breitenbach ist nach überstandener Fußverletzung wieder einsatzfähig und soll Dominik Marjanovic ersetzen, der bei einem Nationalmannschaftslehrgang ist. Ebenfalls erfreulich: Henry Günther (Freiburg) und Christian Woumnga (Konstanz) haben sich am vergangenen Wochenende mit ihren Heimatvereinen für die süddeutsche U20-Meisterschaft qualifiziert.

Wie gewohnt, stehen die Häfler als jüngstes Team der 2. Bundesliga erfahrenen Gegner gegenüber. „Gotha ist wie immer ein Spitzenteam der Liga und will Platz zwei halten“, betont Bundesstützpunkttrainer Pfleghar. Auch für seine Mannschaft geht es darum, den Platz zu sichern. Momentan belegen die Young-stars Platz elf und somit einen angestrebten Nichtabstiegsplatz.

Im Hinblick darauf steht am Sonntag ein sehr wichtiges Spiel an. Aufsteiger Ludwigsburg ist Vorletzter und wird viel Einsatz zeigen, um die Youngstars noch zu überholen. Derzeit liegen die Barock Volleys einen Punkt hinter Friedrichshafen.

Pfleghars Ziel fürs Wochenende: „Wir wollen diesen elften Platz verteidigen. Es wird leichter, wenn wir dafür schon am Samstag etwas tun können.“

Wir wollen gegen Gotha ein gutes Bild abgeben und erst recht im Kampf um den Nichtabstiegsplatz am Sonntag. Adrian Pfleghar

Interessanterweise haben beide Teams die gleiche Ausgangsposition: Zunächst treffen sie am Samstag auf einen starken Gegner - Ludwigsburg spielt gegen Spitzenreiter VC Eltmann - und dann folgt das direkte Aufeinandertreffen am Sonntag. „Wir wollen gegen Gotha ein gutes Bild abgeben und erst recht im Kampf um den Nichtabstiegsplatz am Sonntag“, kündigt Pfleghar an.

Der TSV Mimmenhausen hat nur ein Spiel an diesem Wochenende. Für den Tabellenneunten aus Salem geht es zum Gastspiel beim zehntplatzierten TSV Grafing. Los geht es in der Jahnsporthalle am Samstag um 19 Uhr.

Alle Spiele werden live auf sportdeutschland.tv gezeigt.