Volley Youngstars holen Satz beim Tabellenführer

Die Volley Youngstars sind ihre Auswärtstour ersatzgeschwächt angegangen. Beide Spiele in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd gingen verloren. Bei der TuS Kriftel unterlag das Bundesstützpunkt-Team aus Friedrichshafen am Samstag mit 0:3. Mit dem Satzgewinn beim Tabellenführer VC Eltmann (1:3) gelang den jungen Häflern am Sonntag aber immerhin ein Achtungserfolg.

Auch in Kriftel hätten die Youngstars fast einen Satz geholt. In der Crunchtime, der entscheidenden Satzphase, verpassten sie aber die Belohnung. So richtig im Training imitieren lässt sich diese Situation auch nicht: Wenn auf der Netzseite nicht die eigenen Teamkollegen, sondern eine erfahrene Zweitligamannschaft steht, ist alles anders. Das erlebte das Bundesstützpunkt-Team am Samstag bei der TuS Kriftel - die drei Sätze endeten 23:25, 25:27, 19:25 aus Häfler Sicht.

Nur neun Spieler bei Auswärtsdoppelspieltag

Die Voraussetzungen waren nicht die besten, denn die Youngstars traten ihre Auswärtsfahrt nur mit neun Spielern an. Daniel Habermaas, Dominik Marjanovic, Ruslan Fedorov, Christian Woumnga, Pekka Stapelfeldt, Felix Gudermuth, Niklas Kluge, Mykyta Shapovalov und Lucas Huckle standen lediglich zur Verfügung und dementsprechend bescheiden waren am Wochenende die Wechseloptionen.

Davon unbeirrt, machten die Youngstars ihre Sache sehr gut und erspielten sich schnell einen deutlichen Vorsprung (18:11). „Bei dieser hohen Führung haben die Jungs Angst bekommen, dass es noch schiefgehen könnte“, vermutete Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar. Und dann ging es schief. Am Ende des Satzes hieß es 23:25. Auch in den beiden weiteren Sätzen verspielten die Youngstars jeweils eine Führung. „Wir waren zu abwartend in der Annahme und im Angriff fehlte das Zutrauen“, resümierte der Trainer.

Bereits am nächsten Tag mussten die Häfler Volleyballer beim Tabellenführer Eltmann ran und da kamen Diagonalspieler Christian Woumnga und seine Mitspieler zu einem Satzgewinn. Mit druckvollen Aufschlägen, unter anderem von Ruslan Fedorov, und guten Blockaktionen erarbeiteten sie sich den Satzgewinn zum 1:1-Ausgleich. Nach einer ungewohnten Zehn-Minuten-Pause gaben die Hausherren das Zepter aber nicht mehr aus der Hand und siegten mit 3:1 (25:21, 21:25, 25:13, 25:20).

Als wertvollster Spieler wurde an beiden Tagen Zuspieler Daniel Habermaas mit der MVP-Medaille ausgezeichnet. Ergebnistechnisch war das Wochenende enttäuschend, die Youngstars rutschten in der Tabelle auf den vorletzten Platz ab. „Da hatten wir uns mehr erhofft und vorgenommen“, gab Pfleghar zu. In der spielerischen Entwicklung sah er jedoch einen Schritt nach vorne. „Das lässt uns hoffen für die nächsten Spiele.“

TSV Mimmenhausen verliert beim Tabellenführer

Ebenso beim Tabellenführer Eltmann gefordert war der achtplatzierte TSV Mimmenhausen. Die Zweitligapartie fand am Samstagabend statt - und auch hier setzte sich der Spitzenreiter am Ende mit 3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 25:22) durch.