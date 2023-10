Volley Youngstars haben auswärts noch viel zu lernen

An ihrem ersten Auswärtswochenende haben die Volley Youngstars Lehrgeld bezahlt. Trotz phasenweiser sehr guter Leistung mussten sie in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd bei den L.E. Volleys Leipzig (20:25, 18:25, 19:25) und bei den Blue Volleys Gotha (23:25, 15:25, 14:25) jeweils eine 0:3-Niederlage hinnehmen.

Alle Spieler kommen zum Einsatz

Auswärtsspiele haben ihren eigenen Charakter. Lange Anfahrt, fremde Halle mit anderen Gegebenheiten, Übernachtung im fremden Bett und zwischendrin Hausaufgaben für die Schule machen. Eine solche Tagesstruktur ist für die 16-/17-jährigen Jungs ungewohnt. Wenn sie dann auf einen ausgeruhten Gegner im Heimspielmodus treffen, geraten die Youngstars schon mal ins Straucheln. So wie am Wochenende, als sie zwei Niederlagen in Leipzig und Gotha hinnehmen mussten. Alle zwölf mitgereisten Spieler kamen zum Einsatz.

„Wir müssen noch viele Dinge lernen“, resümierte Bundesstützpunkttrainer Adrian Pfleghar nach dem Spieltag. Seine Jungs hätten eine gute Spielstruktur und viel Einsatz gezeigt, was sich in langen Ballwechseln ausdrückte. „Wir müssen irgendwann den Punkt machen“, fordert Pfleghar. Leipzig hätte bei seinem ersten Saisonsieg sehr gut gekämpft. Pekka Stapelfeldt wurde in dieser Partie als MVP ausgezeichnet.

Am Sonntag steigerten die Youngstars ihre Leistung, „aber die Blue Volleys haben gezeigt, dass sie zu den Spitzenmannschaften in der Liga zählen“, sagte Pfleghar. In diesem Spiel empfahl sich Libero Lucas Huckle als wertvollster Spieler.

Auswärts müssen sich die Youngstars erst wieder am Sonntag, 29. Oktober, beim SV Schwaig beweisen. Zuvor steht noch das Heimspiel in der Spacetech-Arena gegen die TuS Kriftel (Samstag, 28. Oktober, 16 Uhr) an.

Mimmenhausen landet zweiten Saisonsieg

Besser läuft es mittlerweile beim TSV Mimmenhausen. Nach zwei 0:3-Pleiten zum Auftakt gab es am Sonntag mit dem 3:1 (39:37, 30:28, 21:25, 32:30) in Leipzig den zweiten Sieg in Folge.