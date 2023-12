Volley Youngstars gehen ausgeruhter in die Partie

Zum letzten Heimspiel des Jahres empfangen die Volley Youngstars vom Bundesstützpunkt Friedrichshafen in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd die Barock Volleys MTV Ludwigsburg. Spielbeginn am Sonntag in der Spacetech-Arena ist um 16 Uhr.

Mit einem Sieg und vier Punkten liegt Ludwigsburg auf dem vorletzten Tabellenplatz, die Youngstars mit doppelter Punktzahl einen Platz darüber. Geht es nach dem Häfler Trainer Adrian Pfleghar, so soll der Abstand auch über die Weihnachtspause gewahrt bleiben.

Vergangene Woche hätte seine Mannschaft trotz der 0:3-Niederlage beim TV Bühl gezeigt, dass sie gut mithalten kann. „Jetzt wollen sich die Jungs beweisen, dass wir gegen solche Gegner erfolgreich bestehen können“, sagt Pfleghar und spricht von „ein paar Handicaps auf dem Weg“.

Vier Spieler sind zum Kaderlehrgang eingeladen worden

Dazu gehören neben den bekannten Verletzungen (Nick Breitenbach und Phil Bertele) auch saisonbedingte Krankheiten, die auch vor Leistungssportlern nicht Halt machen. Während hinter dem Einsatz von Daniel Habermaas, Patrick Eberhard und Ruslan Fedorov noch Fragezeichen stehen, werden Maximilian Eckardt, Lennart Giesenberg, Niklas Kluge und Felix Gudermuth nicht dabei sein. Sie sind von Landestrainer Philipp Sigmund zu einem Kaderlehrgang der besten baden-württembergischen Nachwuchsspieler eingeladen worden.

Auf jeden Fall einsatzbereit sind Pekka Stapelfeldt, Dominik Marjanovic, Mykyta Shapovalov, Christian Woumnga, David Markovic, Henry Günther, Christopher Oberglock, Lucas Huckle und Fynn Krämer (Volleyball Internat Frankfurt). Bei Ludwigsburg werden mit Severin Hauke, Steffen Haußmann, Raphael Noz und Co-Trainer Jonas Hanenberg einige ehemalige Stützpunktspieler auftauchen.

Ludwigsburg gastiert einen Tag früher in Salem

Die Youngstars gehen ausgeruhter in die Partie, denn im Gegensatz zu den Barock Volleys, die am Samstag im Bildungszentrum Salem beim TSV Mimmenhausen (19 Uhr) antreten, haben die Häfler nur ein Spiel am Wochenende.