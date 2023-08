Volley Youngstars fangen mit kleiner Gruppe an

Der „Youngstars“-Schlachtruf klang noch etwas verhalten durch die Spacetech Arena. Beim anschließenden Aufwärmtraining ging es dann schon richtig zur Sache. Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar hatte seine Jungs erstmals nach der Sommerpause für die Saisonvorbereitung versammelt.

Ganz vollständig sind Volley Youngstars noch nicht, denn Nick Breitenbach, Daniel Habermaas, Christian Woumnga, Mykyta Shapovalov, Ruslan Federov, David Markovic und Dominik Marjanovic dürfen bei den Profis mittrainieren und Pekka Stapelfeldt, Max Eckhardt und Neuzugang Felix Gudermuth stoßen aus privaten Gründen erst etwas später hinzu. „Wir haben eine kleine Gruppe und werden intensives Training machen“, sagte Adrian Pfleghar bei der Begrüßung. Knapp vier Wochen Zeit bleibt, um sich auf das erste Saisonspiel in der 2. Volleyball–Bundesliga Süd am 16. September gegen den GSVE Delitzsch vorzubereiten.

Vier Neue am Bundesstützpunkt

Christopher Oberglock, Niklas Kluge, Lennart Giesenberg und Phil Bertele dürften bei Pfleghars einführenden Worten besonders gut zugehört haben. Sind sie doch neu am Bundesstützpunkt und spielen ihre erste Zweitligasaison bei den Youngstars. Außerdem waren Lucas Huckle, Patrick Eberhard und Henry Günther zum Auftakttraining da.

Pfleghar stellte zu Beginn heraus, worum es am Bundesstützpunkt geht: „Ihr müsst euch immer wieder klarmachen, warum ihr hier seid: Weil ihr eure Volleyballkompetenzen erweitern und so gut wie möglich werden wollt.“ Dafür sei Friedrichshafen nach wie vor einer der besten Standorte in Deutschland. Die Rahmenbedingungen, wie Wohnung, Schule und Training, sind vorbereitet. Nun sind die Jungs gefragt, das Beste daraus zu machen.

Dazu brauchen sie eine Portion Eigenverantwortung, beispielsweise, wenn es um die Themen Ernährung, Schlaf und Freizeitverhalten geht. „Wir haben viel vorbereitet, es liegt jetzt an euch, etwas daraus zu machen“, sagte Pfleghar, bevor er mit dem Aufwärmprogramm startete.