Volley Youngstars ereilt Hiobsbotschaft

Das ist bitter. Nick Breitenbach hatte sich gerade erst von einer Verletzung zurückgekämpft, nun hat es ihn erneut erwischt - diesmal bedeutet das wohl das Saisonaus für den Mittelblocker der Volley Youngstars. Passiert war es im Training am vergangenen Freitag. Breitenbach landete unglücklich auf dem Fuß eines Mitspielers und knickte um. Generell waren es keine schönen Tage für den Bundesstützpunkt Friedrichshafen - so gab es am Sonntag beim TV Bühl die neunte Saisonniederlage in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd. Die ersten beiden Sätze verliefen noch enger, doch schon da setzte sich der Aufsteiger mit 25:21 und 25:23 durch. Im dritten Durchgang behielten die Gastgeber in der Großsporthalle dann deutlich (25:13) die Oberhand.

Breitenbach stand eigentlich vor seiner Rückkehr. Er fiel wegen eines knöchernen Ausrisses an seinen Bändern aus, mit der Unterstützung der Physiotherapiepraxis Klenk sowie der beiden Youngstars-Physiotherapeuten Marco Morgenroth und Isabell Bender sowie mit Faszienrolle und Igelball gelang Breitenbach zuletzt aber die Rückkehr ins Training. Dann aber gab es den unglücklichen Vorfall am vergangenen Freitag, weshalb den Youngstars lange ein wichtiger Spieler fehlt.

Habermaas ist noch nicht richtig fit

Auch Zuspieler Daniel Habermaas musste passen. Er ist immer noch nicht richtig fit und fuhr deshalb auch gar nicht mit nach Bühl. Julian Hikel aus dem Volleyballinternat Frankfurt, der mit Doppelspielrecht bei den Youngstars spielt, verpasste das Abschlusstraining, weil er am Samstag im Schneechaos mit dem Zug zehn Stunden unterwegs war. Alles keine gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Volleyballspiel.

Mit etwas Glück wäre dennoch mehr drin gewesen. Den ersten Satz gestalteten die Häfler ziemlich offen und unterlagen mit 21:25. Im zweiten Satz hatten die Volleyballer vom Bundesstützpunkt die Hausherren im Griff. Sie spielten munter auf und lagen zwischenzeitlich 19:11 vorne. „Dann folgten 20 dunkle Minuten“, kommentierte Youngstars-Trainer Adrian Pfleger den restlichen Spielverlauf. Bei den Häflern lief nichts mehr zusammen, und Bühl drehte den Satz zu seinen Gunsten - 23:25 aus Sicht der Youngstars. Im dritten Satz (25:13) vermochte Friedrichshafen nicht mehr zu erstarken und musste Bühl den 3:0-Sieg lassen. Als bester Spieler bei den Häflern wurde Julian Hikel ausgezeichnet. Neben Hikel standen in Bühl auch folgende Akteure im Kader der Youngstars: Patrick Eberhard, Dominik Marjanovic, Ruslan Fedorov, David Markovic, Christian Woumnga, Pekka Stapelfeldt, Mykyta Shapovalov, Christopher Oberglock, Niklas Kluge und Lucas Huckle.

TSV Mimmenhausen siegt

In der Partnerstadt Friedrichshafens fuhr der TSV Mimmenhausen drei Zähler ein. Beim GSVE Delitzsch - punktloser Letzter der 2. Bundesliga Süd - siegte das Team von Trainer Christian Pampel mit 3:0 (25:20, 25:22, 26:24). Die goldene MVP-Medaille gewann Philipp Hornung.