Volley Youngstars befreien sich vom großen Grübeln

Das Team vom Bundesstützpunkt Volleyball hat am ersten Spieltag der 2. Bundesliga Süd den ersten Sieg eingefahren. Nach 122 Spielminuten hieß es am Samstag 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:18) für die Volley Youngstars gegen den GSVE Delitzsch.

Vor der Partie schwirrten viele Fragen durch die Köpfe der jungen Friedrichshafener Spieler. „Schaffe ich es, eine gute Leistung über ein gesamtes Spiel zu bringen?“, mag sich Neuzugang Niklas Kluge gefragt haben, der sein erstes Zweitligaspiel in der Stammformation spielte. „Bringe ich die gegnerischen Aufschläge der Delitzscher gut genug ans Netz?“, ging es Lucas Huckle wahrscheinlich durch den Kopf, nachdem der 17-Jährige im Sommer vom Zuspieler auf Libero umgeschult hatte. „Habe ich für jede Situation die richtige Lösung?“ grübelte Zuspieler Daniel Habermaas. Nach fast genau zwei Stunden standen die Antworten fest ‐ sie fielen positiv aus.

Ab dem zweiten Satz läuft es beinahe wie am Schnürchen

Dabei war Daniel Habermaas, Dominik Marjanovic, Nick Breitenbach, Christian Woumnga, Mykyta Shapovalov, Niklas Kluge und Lucas Huckle die Nervosität anfangs sichtlich anzumerken. Aber ab Durchgang zwei lief es laut Youngstars-Mitteilung beinahe wie am Schnürchen. Die Annahme war nun präziser. Dadurch gelang Habermaas mit seinem variantenreichen Zuspiel seine Angreifer gut in Szene zu setzen. Huckle spielte in Annahme und Feldabwehr überzeugend und wurde als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet.

Trainer Adrian Pfleghar war zufrieden mit dem Auftakt, wohl wissend, dass sich mit Delitzsch nicht das stärkste Team in der Spacetech-Arena vorstellte. „Wir haben noch einige Aufgaben, an denen wir bis zum nächsten Spiel arbeiten müssen“, sagte er. Am Samstag, 30. September, 16 Uhr steht das Heimspiel gegen den VC Eltmann an.

Eine klare Heimpleite kassierte dagegen der TSV Mimmenhausen. Im Bildungszentrum Salem verlor das Team von Christian Pampel mit 0:3 (15:25, 25:27, 22:25) gegen die Blue Volleys Gotha. Kommenden Samstag ist der TSV beim SV Schwaig zu Gast (19.30 Uhr). (nib)