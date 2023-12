Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammelt 2519,92 Euro

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat bei der Sammlung im Jahr 2023 eine Summe von 2519,92 Euro erhalten. Beteiligt an der Sammlung waren die Soldaten der Staufer-Kaserne in Pfullendorf, die Reservistenkameradschaft Friedrichshafen, der Ortsbeauftragte des Volksbundes, der Rewe Markt in Kluftern und alle Bürgerinnen und Bürger die gespendet haben. Der Volksbund betreut 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten, auf denen rund 2,8 Millionen Kriegstote begraben sind.