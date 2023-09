Volksbank sammelt gebrauchte Mobiltelefone

Jeder kennt es: In einer Schublade, in einem Schrank, im Keller oder auf dem Dachboden liegt das eine oder andere ausrangierte Handy. Was nicht jeder weiß: In den Geräten schlummert ein Goldschatz, denn sie funktionieren nur mit wertvollen Mineralien wie Gold oder Kobalt. Allein in Deutschland liegen schätzungsweise 200 Millionen Mobiltelefone ungenutzt herum und mit ihnen etwa 1.800 Tonnen Kupfer, 764 Tonnen Kobalt, 30 Tonnen Silber, 5 Tonnen Gold und 1,6 Tonnen Palladium — wertvolle Rohstoffe also, die durch Recycling zurück in den Produktionskreislauf gelangen könnten.

Genau hier setzt die Handy–Sammelaktion der Volksbank Friedrichshafen–Tettnang vom 18. September bis zum 6. Oktober während der Nachhaltigkeitstage Baden–Württemberg an. Abgegeben werden können die Mobiltelefone bei allen Volksbank–Geschäftsstellen zu den normalen Öffnungszeiten. Die Sammlungen werden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom durchgeführt. Nach Möglichkeit werden die Geräte nach einer professionellen Datenlöschung aufbereitet und erneut genutzt. Die restlichen Geräte werden umweltgerecht recycelt.

Mit dem Erlös der Aktion werden Bildungs– und Gesundheitsprojekte in Äthiopien, Uganda und dem Kongo gefördert. Jedes gespendete Handy leistet somit einen doppelten Beitrag — zur Schonung von Ressourcen und für soziale Projekte in Afrika.