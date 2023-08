Obwohl ein Passant rasch reagiert hat, kam für einen Vierbeiner jede Hilfe zu spät. Ein Zeuge bemerkte am Sonntag in Rorschach einen winselnden Hund in einem Auto. Der Mann rief umgehend die Polizei und brach sogar ein gekipptes Fenster am Auto auf, um dem Hund Wasser zu geben.

Dieser reagierte jedoch nicht mehr. Die zweijährige französische Bulldogge war bereits tot. Der Hund befand sich nach Angaben der Polizei im Kofferraum in einer Hundebox. Das Auto stand an der Sonne und die Außentemperatur betrug 27 Grad.

Hundehalter wird angezeigt

Der 26-jährige Hundehalter erschien rund 15 Minuten später bei seinem Auto. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen wegen Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz zur Anzeige gebracht.

Die Kantonspolizei St. Gallen weist in ihrem Ratgeber darauf hin, dass die Innentemperaturen von Autos sehr schnell ansteigen können. Bereits ab 20 Grad Außentemperatur kann das Thermometer im Wageninnern auf über 50 Grad ansteigen. Selbst das Öffnen eines Fensters schaffe hier keine Abhilfe, denn der Kühleffekt sei dabei sehr gering.

Spezielle Silberfolien, die über das Auto gelegt werden, können die Temperatur im Fahrzeug senken.

Auch das Parken im Schatten bringt nur kurzzeitige Besserung, da die Sonne und somit auch der Schatten schnell wandern.

"Hundebesitzer/-innen sollten ihre Tiere deshalb in der Sommerhitze auf keinen Fall im Auto zurücklassen, sonst besteht die akute Gefahr eines Hitzeschlags", so die Kantonspolizei.