Vielseitiges Programm im GPZ Friedrichshafen

Das GPZ Friedrichshafen startet in den Herbst mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen, zu denen die Bevölkerung eingeladen ist. Jeden Mittwoch ist das Café City im GPZ in der Paulinenstraße 12 zusätzlich zu den täglichen Öffnungszeiten abends bis 20 Uhr geöffnet. Dazu gibt es immer ein wechselndes Tagesgericht und unterschiedliche Angebote.

Zum Beispiel werden alle zwei Wochen Hilfen bei Schwierigkeiten mit dem Smartphone und PC angeboten. Nächster Termin ist Mittwoch, 13. September, von 16.30 bis 18 Uhr. Ebenfalls am 13. September wird ab 16 Uhr vor dem Café gegrillt. Zusätzlich gibt es Kreativangebote und Spieleabende. Immer am dritten Dienstag im Monat hilft das Team des BUND im Reparaturcafé bei der Instandsetzung von tragbaren, defekten Geräten aller Art.

Am Freitag, 15. September, können ab 18 Uhr alle, die die ersten Line Dance–Schritte schon gelernt haben beim offenen Line Dance Abend das Tanzbein schwingen. Die City of Music am Samstag, 14. Oktober, mit Popp Deluxe ist der musikalische Höhepunkt im Oktober. Ab 20 Uhr darf wieder getanzt und gerockt werden. Der Häfler Buchautor Rainer Barth hält am Mittwoch, 18. Oktober, um 19 Uhr einen Bildervortrag „Seeblicke“, wo er auch über eine Wanderung um den westliche Bodensee zum Säntis berichten wird. Am Samstag, 21.Oktober, kann von 10 bis 14 Uhr im Café City gebrauchte Kleidung getauscht werden. Zusätzlich hat das Café geöffnet und bietet Kaffeespezialitäten und Snacks an.

Marieluise Reisch–Hug führt alle Interessierten am Freitag, 27. Oktober, um 17.30 und am Samstag, 28. Oktober, um 10.30 Uhr bei einem Workshop in das „Afrikanische Trommeln“ ein. Beschlossen wird das Oktoberprogramm am Samstag, 28. Oktober, mit einem gemeinsamen Skatturnier mit und im Haus Sonnenuhr. Am Samstag, 4. November, freuen wir uns schon die lokale Band The Lorbank Collective um 20 Uhr im Café City präsentieren zu dürfen. Alle Veranstaltungen finden im Rahmen des Projektes „Offenes Haus“ statt, das von der Zeppelin–Stiftung unterstützt wird.

