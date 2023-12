Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich seit Montag ein 55-jähriger Mann am Landgericht Ravensburg verantworten, der im August am Häfler Stadtbahnhof einen Flaschensammler zu Boden gerissen und diesen mit einem Gürtel um den Hals traktiert haben soll. Befand sich der Angeklagte dabei in einem psychischen Ausnahmezustand?

Unter anderem darum geht es in dem auf drei Tage angesetzten Prozess. Fragen zu den Tatvorwürfen hat der Angeklagte bisher nicht beantwortet.

Der in Polen geborene Mann mit deutschem Pass war wegen seiner Erkrankung zu Kurzaufenthalten im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weißenau und in der Tagesklinik in Friedrichshafen. In Tettnang hat er gewohnt und im dortigen Krankenhaus randaliert, mit Füßen gegen den Kopf eines Polizisten getreten. Mit einem Baseballschläger ging er gegen einen Nachbarn vor. Polizeibeamten soll der den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt und mehrfach grundlos über die Leitstelle Feuer gemeldet haben wo keines war.

In St. Anton am Arlberg soll er auf dem Bahnhof versucht haben, einer Frau den Rollkoffer zu stehlen. An diesen und andere Vorfälle will der Mann sich nicht oder nur wenig erinnern können.

Depressive Phasen

Ohne Deutschkenntnisse war der Angeklagte mit seiner Mutter 1992 nach Deutschland gekommen, lernte Deutsch, schloss mit der Note 2,4 die Realschule ab und begann eine Ausbildung zum Mechaniker, die er wegen Umzugs nach Ravensburg abbrach. Dort die Ausbildung zu beenden, ging schief.

Nach einer Umschulung zum Informations- und Kommunikationstechniker versuchte er sich mit einem Hausmeister-Service selbstständig zu machen, was nicht gelang. Der Mann geriet in finanzielle Schieflage, bezog fünf Jahre Arbeitslosengeld II und sitzt heute auf 40 000 Euro Schulden. Er hat drei Kinder. Eine Tochter, die Angst vor ihm hat, lebt bei der Mutter in Lindau, ein Sohn in Freiburg, ein weiteres Kind befindet sich in einer Pflegefamilie.

Der Angeklagte weiß um seine psychischen Probleme und seine depressiven Phasen. Er könne sich nicht steuern, sagte er vor Gericht. Medikamente nehme er aber nur im Krankenhaus. Behandelt wurde er bereits in vielen verschiedenen Kliniken - aus denen er teils geflüchtet ist. Dem Alkohol frönt er gelegentlich, Drogen nimmt er des Öfteren, aber „nie mehr als einen Joint pro Tag“, wie er selbst sagte.

Wunsch nach Betreuung

„Sie machen einen realitätsnahen Eindruck“, bescheinigte ihm der Kammervorsitzende Veiko Böhm, als der Angeklagte seinen persönlichen Lebensweg schilderte. Nach dem Prozess wünscht sich der Angeklagte ein ambulant betreutes Wohnen in der Nähe von Tettnang, wo er einen guten Freund hat, den er mindestens einmal in der Woche sieht und der ihn unterstützt.

Dass er am Bahnhof in St. Anton am Arlberg einer Frau den Rollkoffer entreißen wollte, bestritt er bei einer Exploration im ZfP. Den Koffer habe er losgelassen, als die Besitzerin nach ihm gegriffen habe. Die Polizei der Landespolizeidirektion Innsbruck sah das anders.

Eine Streife von dort war nach einer Anzeige gerufen worden, weil der Beschuldigte angeblich in aggressiver Stimmung der Frau den Koffer entreißen wollte. Polizeiliche Zeugen aus Innsbruck fehlten, da sie kurzfristig in der Tiroler Landeshauptstadt gebraucht wurden.

Das Flaschen sammelnde Opfer des Angeklagten am Häfler Stadtbahnhof war hingegen in den Zeugenstand gekommen und schilderte zunächst, wie er am Tag vor der Tat seinem späteren Kontrahenten die Tür zum Einstieg in den Zug aufgehalten habe, als der mit einem Rollstuhl und ihn anpöbelnd in einen Wagen stieg.

Am nächsten Tag traf der Zeuge am Stadtbahnhof erneut auf den Angeklagten, der ihn dann grundlos zu Boden riss, sich auf ihn setzte, mit einem Gürtel um den Hals zudrückte und - für ihn unverständlich - nach der Polizei rief.

„Er wirkte auf mich verrückt“

Ein Passant wurde auf das am Boden liegende Opfer - „Der ist dagelegen wie tot“ - und auf den auf ihm sitzenden Angeklagten aufmerksam und lief umgehend zu der in der Nähe befindlichen Bundespolizei.

Er hatte den Gürtel in der Hand des 55-Jährigen gesehen, konnte sich im Zeugenstand aber nicht mehr daran erinnern, ob sich der Gürtel am Hals oder einem anderen Körperteil des Flaschensammlers befand. Der Angeklagte habe immer wieder geschrien: „Wo ist meine Frau“? Er habe auf ihn „wie verrückt“ gewirkt.

Der Beamte der Bundespolizei hatte bei seinem Eintreffen beobachtet, dass der Angeklagte sein Opfer im Schwitzkasten und den Gürtel danebenliegen hatte. Mal habe der Angeklagte sein Opfer verprügeln und dann wieder anzeigen wollen. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.