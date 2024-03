Die Markdorfer Kinderärztin Ulrike Laternser schließt Ende März aus gesundheitlichen Gründen ihre Praxis. Seit diese Nachricht raus ist, suchen viele Familien eine neue Praxis. Wir haben nachgefragt, wo Familien überhaupt noch eine Chance haben, fündig zu werden.

Diese Kinderärzte nehmen aktuell noch auf:

Die Praxis von Carmen Maria Heide-Zinn , in Friedrichshafen, kann noch begrenzt Kinder unter drei Jahren aufnehmen.

, in Friedrichshafen, kann noch begrenzt Kinder unter drei Jahren aufnehmen. Die Familienpraxis in Kluftern ist so gut wie voll und nimmt deshalb nur Patienten auf, wenn sie in Kluftern, Efrizweiler und Lipbach wohnen.

ist so gut wie voll und nimmt deshalb nur Patienten auf, wenn sie in Kluftern, Efrizweiler und Lipbach wohnen. Ursula Scherzinger , Kinderärztin mit homöopathischem Schwerpunkt in Friedrichshafen, ist am Anschlag, kann aber vereinzelt noch neue Patienten aufnehmen. Allerdings handelt es sich um eine reine Privatpraxis.

, Kinderärztin mit homöopathischem Schwerpunkt in Friedrichshafen, ist am Anschlag, kann aber vereinzelt noch neue Patienten aufnehmen. Allerdings handelt es sich um eine reine Privatpraxis. Der Tettnanger Kinderarzt Lothar Heim kann nur noch eine begrenzte Anzahl an Kindern aufnehmen.

kann nur noch eine begrenzte Anzahl an Kindern aufnehmen. Bei Claudia Reber in Langenargen kommen zurzeit nur Familien unter, die von der Schließung der Praxis in Markdorf betroffen sind. Für alle anderen Anfragen gibt es eine Warteliste.

in Langenargen kommen zurzeit nur Familien unter, die von der Schließung der Praxis in Markdorf betroffen sind. Für alle anderen Anfragen gibt es eine Warteliste. Die Haus- und Familienpraxis von Alexandra Müller und Stefan Fischer in Langenargen nimmt Patienten auf.

und Stefan Fischer in Langenargen nimmt Patienten auf. Ebenfalls Platz für neue Patienten hat die Praxis Suleimanjar in Meersburg.

Einige Kinderarztpraxen im Bodenseekreis können derzeit keine neuen Patienten aufnehmen. (Foto: Christian Charisius/dpa )

Diese Praxen sind voll:

Der Kinderarzt Wolfgang Kieninger in Meckenbeuren nimmt momentan nur Notfälle oder Säuglinge auf.

in Meckenbeuren nimmt momentan nur Notfälle oder Säuglinge auf. Die Kinderarztpraxis in Salem ist stark belastet durch die Virusinfekt-Zeit und hat deshalb derzeit einen Aufnahmestopp.

Keine Aussage:

Diese Praxen in Friedrichshafen haben wir angefragt, jedoch keine Antwort erhalten:

Praxis Schneider, Praxis Ralph Baumann und Praxis Nguyen-Braun und Schwarz. Und auch die Praxisgemeinschaft Petra Ratzinger und Anita Renz aus Bermatingen gibt es keine Antwort.

Die genannten Praxen können am besten per Telefon, teilweise auch per E-Mail erreicht werden. (Stand: März 2024)