Dass die Stadt für den Jahresempfang 2024 mal wieder einen Gastredner engagiert hat, finden wir richtig super. Und noch viel superer finden wir, dass es Gedächtnisweltmeister Boris Nikolai Konrad ist. Denn der könnte uns bei der Gelegenheit vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wir versuchen nämlich schon seit geraumer Zeit, uns daran zu erinnern, wann zum letzten Mal eine dieser städtebaulichen Visionen für Friedrichshafen umgesetzt worden ist, von denen es ja doch immer wieder recht ambitionierte gab. Oder zumindest begonnen. Oder begonnen, konkret zu planen. Aber Spaß beiseite. Wir wollen fair sein und nicht unerwähnt lassen, dass zumindest eine langjährige Vision erst kürzlich realisiert worden ist: die vom Prachtboulevard Friedrichstraße. Hihihi.

Als städtebauliche Vision gestartet sind auch mal die Pläne für den Hinteren Hafen. Von Hamburg oder Duisburg haben da manche geschwärmt, andere von einer Erweiterung der Innenstadt oder einem Museumsquartier. Nun ja: Stand heute ist das Areal immer noch vor allem ein großer Parkplatz. Das muss man sich auch erst mal leisten können, so ein innerstädtisches Filetstück weiter abhängen zu lassen, anstatt es endlich in die Pfanne zu hauen.

Woran es gelegen hat? Darüber kann man trefflich streiten. Um bei der Pfanne zu bleiben: Vielleicht waren da dann doch zu viele Köche am Brei? Oder zu viele Herdplatten angeschaltet? Oder es hat ‐ ganz ohne Bild aus der Küche ‐ einfach der Mut gefehlt, Nägel mit Köpfen zu machen. Schade. Denn dass zumindest alle im Bauausschuss das Gebiet entwickeln wollen, war am Dienstagabend nicht zu überhören. Nun denn: Schürze umbinden und ran ans Filet!

Butter bei die Fische gegeben hat am Dienstag im Bauausschuss der SWSee-Wärmefachmann, dem die Kritik vor allem der Grünen an seiner „Kommunalen Wärmeplanung“ gar nicht gefallen hat. Kann man vielleicht so sehen, darf man aber ganz sicher nicht so sagen, finden die Spießgesellen. Der phasenweise rüde Ton kam jedenfalls nicht aus der Mitte des Gremiums. Und wie man innerhalb eines guten Monats Bürger, Industrie und andere Beteiligte ins reichlich komplizierte Thema sinnvoll einbinden will, das darf man schon mal fragen.

Fraglich ist auch die Geschichte mit dem Künstlerförderpreis. Der wird dieses Jahr nicht vergeben, weil der Verantwortliche im Kulturbüro krank war. Kann man nachvollziehen. Schön, dass es ihm wieder besser geht. Dass aber plötzlich herauskommt, dass der Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderates weit mehr in das Verfahren hätte eingebunden werden müssen, das erstaunt schon etwas. War das all die Jahrzehnte vorher nicht bekannt? Hat man das einfach verschusselt? Sind gar die bisher vergebenen Preise deswegen rechtlich anfechtbar? Wir hoffen mal nicht, denn in der Jury saßen schließlich keine Anfänger.