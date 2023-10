Friedrichshafen

Viele Besucher erweisen beim Häfler Weinfest Bacchus die Ehre

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Das Weinfest am Schloss zieht traditionell auch dieses Jahr zahlreiche Besucher an. (Foto: Andy Heinrich )

Bestes Wetter, zahlreiche gut gelaunte Gäste, passende Live-Musik, vor allem aber feine und ausgezeichnete Weine des Weinguts Herzog von Württemberg waren am Dienstag die perfekten Zutaten für ein stimmungsvolles und fröhliches Weinfest am Schloss. Bereits um 11 Uhr wurde die Veranstaltung traditionell und klangvoll mit dem Fanfarenzug Graf Zeppelin eröffnet, bevor die Besucher den ein oder anderen feinen Schluck aus dem bereitgestellten Fass Freiwein genießen durften und die Hallodrian Jazzband und Zydeco Annie & the Swamp Cat‘s für den fetzigen musikalischen Rahmen sorgten.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 16:18 Von: Andy Heinrich