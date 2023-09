Das Raumproblem, das der Musikverein Berg hat, ist in die Jahre gekommen. Drei Ortsvorsteher haben sich damit befasst und 20 Jahre Vereinsgeschichte sind vergangen, passiert aber ist bislang nichts. Ortsvorsteher Andreas Lipp und Vereinsvorstand Klaus Willauer habe das Thema jüngst angesprochen, der Ortschaftsrat hat ebenfalls Initiative gezeigt.

So hat der Ortschaftsrat eine Architektin beauftragt, die Alte Berger Grundschule zu untersuchen, ob dort die Möglichkeit bestehe, die Narrenzunft und den Musikverein unterzubringen. Erste Ergebnisse scheinen das zu bestätigen, aber die Entscheidung muss schließlich der Gemeinderat treffen, heißt es aus dem Ailinger Ortschaftsrat.

Es liegt am Geld

Und hört man sich im Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen um, so wird dort nicht selten das Wort Haushaltsplan und die fehlenden Finanzmittel erwähnt. Mit anderen Worten, es scheint am Geld zu liegen, dass es keine Lösung gibt. Klaus Willauer ist trotzdem guter Dinge.

Meinung "Passt der Musikverein vielleicht in den Seehasen–Fundus?" In der Stadtkasse scheint kein Geld mehr zu sein. Was tun mit großen Projekten, die man sich einst noch leisten konnte? Eine Mehrfach–Nutzung wäre doch eine Idee, oder? HIER geht es zum Kommentar.

Die Stadtverwaltung bestätigte gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“, dass es Gespräche über den Verbleib des Musikvereins und der Narrenzunft gegeben habe. „Vor den Sommerferien fanden mit den jeweiligen Vorständen des Musikvereins Berg und der Narrengruppe „Die Schotterwälder“ Berg konstruktive Gespräche statt. In den Besprechungen ging es auch um Fragen zu einer eventuellen Nachnutzung der alten Grundschule durch die beiden Vereine“, schreibt die Sprecherin der Stadt, Andrea Kreuzer.

Viel zu enger Raum

Dabei sei vor allem an die beengten Probemöglichkeiten des Musikvereins gedacht worden, der nicht mehr mit 40 Musikerinnen und Musikern, sondern mit bis zu 75 Aktiven auf die Bühne zieht und proben muss. In den Gesprächen sei es auch um „eine mögliche planerische Umsetzung dieser Ideen“ gegangen. Im Hinblick auf den Brand– und Denkmalschutz aber würden „die Überlegungen über die Nutzung der alten Schule noch etwas Zeit“ brauchen, sagt die Sprecherin der Stadt weiter.

Andreas Lipp, Ortsvorsteher in Ailingen und damit für Berg zuständig, hat das Gespräch mit den Vorständen der Schotterwälder Narren und des Musikvereins gesucht, um in der Raumfrage weiter zu kommen. Aber er sieht in der Alten Grundschule vor allem ein Problem, was den Denkmalschutz angeht. Da ließen sich nicht einfach Wände versetzen oder Decken einziehen. All das müsse sorgfältig geprüft werden und das brauche seine Zeit.

Thema schon in den 90er–Jahren

Zeit hat diese Geschichte schon lange gebraucht und Vorstand Klaus Willauer kann ein Lied davon singen. In den 90er Jahren habe es geheißen, der Musikverein könne die Bühne des Gemeindehauses nutzen. „Das klappte alles prima und die Ortsverwaltungen haben auch stets darauf geachtet, dass wir dienstags proben konnten. Aber immer, wenn Veranstaltungen sind, geht das halt nicht“, sagt Willauer und würde sich einen anderen Raum wünschen, in den auch alle Musiker hineinpassen würden.

Das Obergeschoss der alten Grundschule sei auch nicht das Wahre, weil der Raum einem Schlauch mehr ähnelt als einer Probenfläche für ein Orchester. Aber es wäre zumindest ein Ansatz, mit dem der Musikverein leben könnte, und ein Raum, den man sich einrichten könnte, sagt Willauer. Bis es aber soweit ist, hängen der Musikverein, aber auch die Narrenzunft in den Seilen.