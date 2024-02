Viel los im Spielehaus im März

Ein interessantes Programm haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Spielehauses im März für die Kinder zusammengestellt. Alles dreht sich dabei laut Pressemitteilung um „Die fantastischen Vier - die vier Elemente Luft, Wasser, Feuer und Erde“.

In der Woche von Dienstag, 5., bis Freitag, 8. März, geht es darum, sein Holzboot mit einem Luftballon in Bewegung zu bringen und eine Meeres-Deko auszusägen. „Schatten und Licht“ ist das Thema, bei dem die Kinder aus einem Schuhkarton, Backpapier und Tonkarton das eigene Schattentheater gestalten können.

Beim Element Feuer werden Löffel gebrannt und über dem Lagerfeuer eine Suppe gekocht.

Ab Dienstag, 12., bis Freitag, 15. März, können die Kinder in Begleitung der Betreuerinnen und Betreuer mit Feuer experimentieren. Und aus Tetrapacks, Buchseiten und Dosen entstehen tolle Projekte, auch die Kinderküche steht für ein Kochduell bereit, ganz nach dem Motto „Backen, was der Ofen aushält“.

Immer dienstags treffen sich die Jungs von 16 bis 17.30 Uhr im Jungstreff. Gemeinsam können die Jungs das machen, worauf sie Lust haben. Freitags kommen die Mädchen im Mädchentreff von 15.30 bis 17.30 Uhr zusammen, um trendige Ideen auszuprobieren und einfach gemeinsam Spaß zu haben. Jeden Mittwoch heißt es Raufen und Rangeln für ein faires Miteinander. Immer mittwochs wird auch für die Spielehaus-Zeitung recherchiert, interviewt und fotografiert. Im Spielcafé dreht sich alles um Schach, Dobble oder um den Tischkicker. Bei der Hofäktschen geht es mit Longboards, Einrädern und Rollern rund. Wer will, kann im Kinderteam Fußball, Hockey und Tischtennis spielen.

Immer freitags treffen sich die Zirkus-Kids. Dann heißt es „Manege frei“. Wer will, kann Zirkusluft schnuppern, Diabolo spielen, mit Tellern balancieren oder mit Bällen, Tüchern und Kegeln jonglieren.

Am Freitag, 15. März, präsentiert das Kinderkino ab 15 Uhr im Spielehaus in der Meistershofener Straße 11a den Film „Die kleine Hexe“. Bereits am Donnerstag, 14. März, 16 Uhr wird der Film im Ausguck im Medienhaus am See gezeigt. Eingeladen sind Kinder ab sechs Jahren. Der Film dauert 78 Minuten. Der Eintritt kostet einen Euro.