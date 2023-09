VHS Friedrichshafen stellt Herbstprogramm vor

Neu im Programm ist „Deutsch Konversationskurs — niveauübergreifend“ für alle, die zu Hause nicht viel Deutsch sprechen und die Scheu verlieren möchten, frei zu reden.

Neu ist auch „Englisch A2/B1 — Learn English with National Geographic“. Mit atemberaubenden Bildern und Videos von National Geographic, kombiniert mit aktuellen globalen Themen wie Natur, Kultur, Umwelt, Geschichte und Lifestyle werden die Englischkenntnisse erweitert. Ein Highlight aus dem Bereich Italienisch ist der „Italienische Abend“ mit Vortrag, Buffet und Musik sowie das „Caffè Italia“ im Café & Buchhandlung Gessler als nette Konversationsrunde.

An Fremdsprachen ist Koreanisch neu hinzugekommen, das immer mehr Beliebtheit durch die koreanische Kultur, durch K–Pop oder K–Dramen erfährt. Es wird ein Kleingruppenkurs vor Ort abends angeboten sowie zwei Kleingruppenkurse morgens und nachmittags jeweils online.

Im Fachbereich „Weiterbildung Beruf und Digitalisierung“ gibt es eine neue Rubrik „Erfolg im Job“. Hier findet man verschiedene Online–Kurse, die einen beruflich weiterbringen. Es geht um Themen wie „Den Wortschatz trainieren“, „Schlagfertigkeit“, „Smalltalk trainieren“, „Rhetorik–Workshop“, „Vom Mitarbeitenden zur Führungskraft“, „Erfolgsfaktoren: Motivieren, Delegieren, Kritisieren“ oder „Stärke, Selbstvertrauen, Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen“. Online bietet die Möglichkeit, bequem von zuhause aus oder von unterwegs sich unkompliziert dazuzuschalten.

Ebenso online sind die bewährten Xpert Business–Kurse für den kaufmännischen Bereich.

Für den Fachbereich „Digitales“ konnte die vhs–FN zwei neue Kursleiterinnen gewinnen. Sie geben Kurse zu Adobe Illustrator und Adobe InDesign sowie zu Canva. Canva ist ein kostenfreies Online–Designertool für Posts oder Einladungskarten.

Ein kostenfreies Kursangebot für die Generation 50+ ist „Smart Surfer — Fit im digitalen Alltag“. Im Angebot sind „Einstieg in die digitale Welt — erste Schritte im Internet“, „Sicher im Netz unterwegs“, „Soziale Medien = (un)Soziale Netzwerke“ und „Künstliche Intelligenz und die Zukunft des Internets“. Die Kurse finden online statt, Starthilfe gibt es aber ebenfalls kostenfrei bei der vhs–FN.

Neu im Programmbereich „Digitales“ ist auch ein Kurs zu „ChatGPT kennenlernen und im Alltag nutzen“ sowie Tastschreibkurse für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen aller Schulen. Altbewährt sind verschiedenste Word–, PowerPoint–, Outlook– und Excel–Kurse. Aber auch Kurse zu Smartphones und Tablets, „Komoot — Wandern und Radfahren mit Navigation“ und „Kein Backup — kein Mitleid“ freuen sich an Beliebtheit.

Maßgeschneidert auf die jeweiligen Bedürfnisse der Teilnehmenden werden Kurse speziell für Firmen kreiert. vhs business heißt der Bereich an der vhs–FN, wo es konkret um Fortbildungen für Unternehmen geht. Zu Beginn steht eine kompetente Beratung, gefolgt von einer praxisrelevanten und lebendigen Wissensvermittlung.

Details zu den Kursen und vieles mehr gibt es in den Programmheften, die seit Mitte Juli in Friedrichshafen und der Umgebung ausliegen, in zum Beispiel Banken, Buchhandlungen, Apotheken und Frisörsalons. Zugleich finden sich auch alle Kurse online unter www.vhs–fn.de/programm

Beratung