VHS Friedrichshafen lädt auf eine Tasse Kaffee ein

Eine Café Ape, ein dreirädriges Rollermobil, das leckeren Kaffee ausschenkt, steht am Mittwoch, 12. September, auf dem Wochenmarkt im Charlottenhof. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, auf eine Tasse Kaffee vorbeizukommen. Unter dem Motto „Europa ist auch dein Kaffee“ kann man sich über die Europawahlen informieren, aber auch darüber, inwiefern das europäische Parlament die Region beeinflusst. Organisiert wird das Ganze vom Europe Direct Friedrichshafen, einem der 50 deutschlandweiten EU–Informationszentren mit seinem Sitz in der VHS Friedrichshafen.

Am Freitag, 22. September, kommt um 18 Uhr Jonas Roleder vom Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland in die VHS Friedrichshafen. Thema sind die Europawahlen 2024. Er erklärt, wie das EU–Parlament funktioniert, welche Gesetze seit der vergangenen Europawahl umgesetzt worden sind, warum alle am 9. Juni 2024 wählen gehen sollten, auch die 16–Jährigen, und welchen Einfluss die EU auf die Region hat.

Im Anschluss an seinen Vortrag stellt der gebürtige Häfler vor, welche kostenlose Unterstützung das Europaparlament jedem von uns, aber auch Vereinen, Kirchen, Behörden oder Schulen anbietet, um auf die Europawahl aufmerksam zu machen. Er hat im Gepäck Werbeartikel, Broschüren, Vorlagen für eigene Social Media Posts, fertig vorbereitete Vorlagen für ein Europaparlaments–Planspiel, Unterrichtsmaterial und handliche Zusammenfassungen, wie die EU viele Lebensbereiche prägt. Außerdem gibt er Auskunft, wie man finanzielle Unterstützung bekommt, wenn man Werbung für die Europawahlen vorantreibt. Der zweite Teil des Abends, nach dem Vortrag, ist als eine Art Vernetzungstreffen gedacht, wo sich Multiplikatorinnen und Multiplikatoren finden und austauschen können. Dazu gibt es europäisches Fingerfood und Kaltgetränke. Der Eintritt ist kostenfrei, für eine Planung ist eine Anmeldung wünschenswert unter www.vhs–fn.de/programm/kurs/KB1602.

Weitere Veranstaltungen im Herbst zum Thema Europa ist die Ausstellung „Erzähl‘ mir von Europa“, ein Vortrag mit Livebildern auf Kinoleinwand zum Thema 60 Jahre Elysee–Vertrag und der Städtepartnerschaft St. Die des Voges mit Friedrichshafen, Planspiele zu Europa, eine Europaveranstaltung speziell für Schülerinnen und Schüler sowie ein Vortag „Europa und Russland: Krieg und Frieden, Neustart oder kalter Krieg.

