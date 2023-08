VHS bietet jetzt auch Schwedisch–Kurs an

Deutschkurse, englische Konversationskurse, Französisch gemütlich, Italienisch und Spanisch für die nächste Reise, Chinesisch und Japanisch für Anfänger und Fortgeschrittene — mit zahlreichen Kursen in 13 verschiedenen Sprachen wartet die Volkshochschule (VHS) Bodenseekreis im Herbst/Wintersemester auf. Schwedisch, Ukrainisch und ein Online–Gebärdensprachkurs sind neu im Programm. Für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen gibt es erstmals einen Online–Englischkurs.

Aber auch wer in Deutschland leben und arbeiten möchte, braucht gute Sprachkenntnisse. Die VHS Bodenseekreis bietet dafür im kommenden Herbstsemester wieder Deutschkurse in verschiedenen Formaten und in verschiedenen Orten im Landkreis an.

In Langenargen findet ein spezieller Englischkurs für Schüler, die Lernlücken in Klasse 7 und 8 aufweisen, statt.

Eine kostenlose Einstufungsberatung zu den unterschiedlichen Niveaustufen in Englisch findet am Mittwoch, 13. September, ab 18 Uhr in Überlingen statt. Anmeldungen dazu sind in der VHS–Zentrale unter 07541/2045476 möglich.

Ansprechpartnerin für Deutschkurse und die selten gesprochenen Sprachen ist Isabel Werthmann, Telefon 07541/2045969 oder per Email an [email protected].

Ansprechpartnerin für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch ist Angela Umenhoffer (07541/2045478) oder [email protected]

Informationen