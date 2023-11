VfB-Volleyballer sind chancenlos gegen Berlin

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben gegen den großen nationalen Rivalen der vergangenen Jahre, die Berlin Recycling Volleys, am Freitagabend in der Bundesliga keine Chance gehabt. Die Hoffnung bei den Fans in der Spacetech-Arena war, dass ihre Mannschaft wie im Pokal würde mithalten können. Doch der VfB zeigte kein gutes Spiel und musste sich mit 0:3 (21:25, 19:25, 20:25) geschlagen geben. „Berlin war in allen Belangen besser“, musste der VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt zugeben.

Gleich der Beginn ist überhaupt nicht gut

Das Duell am Freitagabend in der ausverkauften Spacetech-Arena war für beide Mannschaften auch eine Frage der Kraft. Nach dem irren Pokalkrimi am vergangenen Samstag war Berlin am Montag in der Bundesliga bei den WWK Volleys Herrsching gefordert und gewann mühevoll mit 3:2. Die Häfler reisten am Dienstag nach Lüneburg, verloren einen Tag später bei der SVG mit 2:3 und fuhren noch in der Nacht zurück an den Bodensee.

Auf dem Feld wirkten aber vor allem die Häfler müde. Es sah früh danach aus, als würde es ganz schnell gehen ‐ Berlin führte nach zwei harten Aufschlägen von Marek Sotola und zwei Annahmen von VfB-Libero Nikola Pekovic an die Decke mit 9:3. „Wir haben die ersten Punkte gleich verschenkt“, ärgerte sich Trainer Mark Lebedew.

Bei den Häflern klappte nicht viel, doch plötzlich waren sie wach. Jan Fornal blockte Berlins Kapitän Ruben Schott, dazu lief Tim Peter heiß. Der VfB drehte den Satz und führte plötzlich mit 18:17. Es war die erste Führung des Abends ‐ die allerdings nicht lange Bestand hatte. Die Annahme wackelte wieder, der Angriff war nicht mit letzter Konsequenz. Sotola mit einer guten Aufschlagserie sorgte wieder für die Berliner Führung, Timothée Carlé schließlich für den 25:22-Satzgewinn. „Wir haben Berlin einfach spielen lassen, so kann man nicht gewinnen“, meinte Lebedew.

Große Lücken in der Abwehr

Auch im zweiten Durchgang liefen die Häfler konstant einem Rückstand hinterher. Immer wieder gab es gute Momente bei den Gastgebern. Lebedew versuchte an der Seitenlinie alles, hechtete einmal sogar selbst nach dem Ball. Doch immer wieder musste sich der VfB-Trainer ärgern, weil die Lücken in der Abwehr zu groß waren. Die Berliner waren zwar bei Weitem nicht perfekt, aber gut genug, um den VfB klar in Schach zu halten. Nach einem Ass von Schott stand es 19:15. Als der Ex-Häfler Nehemiah Mote am Netz Tim Peter stoppte, hatten die Berliner wieder fünf Satzbälle. Cody Kessel nutzte nach einem langen Ballwechsel gleich den ersten zum 25:19.

Friedrichshafen stand nach knapp einer Stunde Spielzeit schon mit dem Rücken zur Wand. Die Fans in der ausverkauften Spacetech-Arena versuchten alles, doch so richtig Hoffnung auf eine Wende konnten sie eigentlich nicht haben. Unter anderem bereits neun Aufschlagfehler waren einfach zu viel beim VfB. Und so ging das Spiel dahin. Zum ersten Mal in dieser Saison blieben die Häfler in einem Pflichtspiel ohne Satzgewinn, zum ersten Mal waren sie komplett chancenlos.

Nicht nur der Geschäftsführer ist ernüchtert

Alle Statistiken sprachen für Berlin. Schott und Co. etwa hatten kurz vor Schluss sechs Asse geschlagen, der VfB gerade mal eins. Dann legte Fornal zwar zwei Asse in Folge hin und brachte die Häfler auf 19:21 heran. Doch typisch für den Spielverlauf war, dass den Gastgebern nach guten Punkten immer wieder leichte Fehler unterliefen. Das Ende der einseitigen Partie besiegelte Carlé mit dem ersten Matchball zum 25:20. „Das war etwas ernüchternd“, meinte Späth-Westerholt.