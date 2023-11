VfB-Volleyballer scheiden nach Pokalkrimi aus

Was für ein Krimi im Achtelfinale des deutschen Volleyball-Pokals: Der VfB Friedrichshafen ist zwei Punkte vom Viertelfinale entfernt gewesen. Sie hatten den deutschen Meister Berlin Recycling Volleys am Rande der Niederlage, doch der Favorit setzte sich letztlich in der ausverkauften Spacetech-Arena am Friedrichshafener Flughafen mit 3:2 (25:20, 22:25, 26:28, 25:19, 15:13) durch und steht im Viertelfinale.

Die Häfler Volleyballer um die beiden starken Angreifer Jan Fornal und Michal Superlak zeigten aber ein tolles Spiel ‐ das beste der noch jungen Saison. „Wir haben alles gegeben“, meinte Scout Radomir Vemic. Im Finale des Bouncehouse-Cups hatte der VfB das ewig junge Duell gegen die Berliner noch klar mit 0:3 verloren. Auch am Samstagabend starteten die BR Volleys so, wie man es erwarten musste. Sie waren im Angriff druckvoller und hatten mehr Varianten zu bieten ‐ auch bedingt durch eine bessere Annahme.

Tolle Stimmung in der ausverkauften Halle

Beim Stand von 13:18 nahm Trainer Mark Lebedew noch mal eine Auszeit, doch Berlin hielt den Vorsprung. Der Ex-Häfler Nehemiah Mote machte den Punkt zum 25:20. Dann drehte Friedrichshafen aber auf. Mit starken Ballwechseln und tollen Aktionen sorgten die Häfler dafür, dass die Fans in der ausverkauften Spacetech-Arena mächtig Lärm machten. Die Zuschauer waren hochzufrieden, auch Lebedew war angetan vom Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben sehr gut gespielt.“

Das galt unter anderem für Severi Savonsalmi. Der VfB-Mittelblocker kam nach dem ersten Satz für Marc-Anthony Honoré und hatte seinen Anteil daran, dass die Häfler Durchgang zwei gewannen. Der VfB setzte sich auf 12:9 und 14:10 ab und hielt diese Führung bis zum 18:14. Dann kam Berlin noch einmal heran, ehe sich der VfB unter dem tosenden Beifall der Fans in einen kleinen Rausch spielte. Tim Peter, Marcus Böhme und ein Fehler von Marek Sotola brachten den Häflern drei Satzbälle, den zweiten nutzten sie zum 25:22.

Unglaublich spannender dritter Satz

Dramatisch verlief der dritte Satz. Lange Zeit lag der Gastgeber und Rekordpokalsieger zurück. Beim Stand von 13:17 sah vieles danach aus, als würde dieser Durchgang an Berlin gehen. Doch die Gäste aus der Hauptstadt machten ein paar Fehler, der VfB glaubte an sich und an die Wende ‐ und schaffte sie. Peter räumte Ruben Schott beim Block ab, Böhme blockte Timothée Carlé und Malescha machte einen Fehler ‐ Friedrichshafen führte plötzlich mit 22:21. Den ersten Satzball wehrte kurz darauf Berlins späterer Spieler des Spiels, Robert Täht, ab. Doch selber konnten die Berliner zwei Satzbälle nicht nutzen ‐ mit zwei Punkten in Folge sorgte schließlich Peter für die Häfler 2:1-Führung nach Sätzen.

Es war nun ohrenbetäubend laut in der Arena. Beide Mannschaften mussten nach dem kräftezehrenden Satz ein bisschen durchatmen. Zu Beginn des vierten Durchgangs gab es daher einige leichtere Fehler auf beiden Seiten. Wieder setzte sich aber Berlin um ein paar Punkte ab. Und dieses Mal schaffte der VfB das Comeback nicht. Schott blockte Superlak zum 25:19.

Drei Punkte fehlen dem VfB zum Sieg

Es gab also den Showdown im Tiebreak. Und auch der hatte es in sich. „Wir waren auch da richtig gut drin und dran an Berlin“, lobte Lebedew. Beim Stand von 12:12 hatten die Häfler die dicke Chance zur erstmaligen Führung im Tiebreak. Doch Superlak kam mit seinen Angriffen zweimal nicht durch. Mote blockte schließlich Fornal. Kurz darauf hatten die Berliner Matchball ‐ beim zweiten schlug Sotola am Netz Fornal an und der Ball sprang ins Aus. Die BR Volleys jubelten, die Häfler sanken enttäuscht zu Boden. „Jetzt ist der Pokal für uns leider beendet“, meinte Lebedew. „Die Fans waren super, das Team war super. Aber manchmal reicht es trotzdem nicht.“

Auch wenn es ein bitteres Aus und das Ende der Pokalsaison war: Es war auch ein Auftritt, der dem neuformierten Team des VfB für die weitere Saison viel Mut machen kann.