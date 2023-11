VfB-Volleyballer reisen geschwächt nach Lüneburg

Vom starken Auftritt im Pokalachtelfinale gegen die Berlin Recycling Volleys können sich die Volleyballer des VfB Friedrichshafen nichts kaufen. „Wir sind ausgeschieden, das ist Fakt“, sagt Trainer Mark Lebedew. Dennoch war die Leistung seiner Mannschaft bei der 2:3-Niederlage die mit Abstand beste seit langer Zeit. Daran wollen die Häfler am Mittwoch (19 Uhr/Dyn) in der Volleyball-Bundesliga bei der SVG Lüneburg anknüpfen, ehe zwei Tage später gleich das nächste Kräftemessen mit Berlin bevorsteht.

Trainer Lebedew hat Vertrauen in den jungen Zuspieler

Ausgerechnet in diesen stressigen Tagen mit der Fahrt ins 800 Kilometer entfernte Lüneburg sind die Häfler Volleyballer nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. In Sergio Carrillo und Aleksa Batak hat es laut Mitteilung des VfB gleich beide Zuspieler getroffen. Beide sind stark erkältet. Daher hat Trainer Lebedew den 18-jährigen Daniel Habermaas von den Volley Youngstars mitgenommen. „Die Situation ist sicher nicht optimal, aber Daniel wird souverän mit dieser Aufgabe umgehen“, wird Lebedew in der Mitteilung zitiert. „Er hat viel mit uns trainiert, wir wissen, was er kann.“

Beim Auftritt am vergangenen Samstagabend vor den restlos begeisterten Fans in der Spacetech-Arena haben alle VfB-Profis auf dem Feld gezeigt, was sie können. „Wir haben gegen den eingespielten Meister mit einem neuformierten Team sehr gut dagegengehalten“, lobte Lebedew. „Wir haben gezeigt, was wir leisten können.“ Dass es letztlich nicht reichte und die Pokalsaison damit früh zu Ende ist, war sehr bitter für Lebedew und seine Profis. Schließlich hatte nicht viel gefehlt, um den großen Favoriten aus dem Pokal zu kegeln.

Das klare Ziel sind drei Punkte in Lüneburg

Die Berliner haben bei diesem Pokalthriller offensichtlich auch ein bisschen Kräfte gelassen. Am Montagabend kamen die BR Volleys in der Bundesliga bei den WWK Volleys Herrsching nur zu einem mühevollen 3:2-Sieg. Für den deutschen Serienmeister Berlin war es zwar der dritte Sieg im dritten Saisonspiel ‐ die BR Volleys haben aber schon drei Sätze abgegeben. Der VfB ist mit zwei 3:0-Siegen gegen die Aufsteiger Freiburg und Karlsruhe in die Saison gestartet. „Jetzt sind auch drei Punkte in Lüneburg unser Ziel“, sagt Lebedew.

Schon bevor er wusste, dass Batak und Carrillo gesundheitlich stark eingeschränkt sind, hatte der VfB-Cheftrainer mit Blick auf die Partie in Lüneburg gesagt: „Egal wer spielt, wir müssen gewinnen.“ Schließlich haben die Häfler ‐ nun ohne Pokal und Champions League ‐ in der Bundesliga hohe Ziele. „Wir haben viele Spiele hintereinander“, meint Lebedew. Dennoch will der Australier in Lüneburg in erster Linie auf den Sieg gehen und auch im Hinblick auf das erneute Topduell am Freitagabend in der Spacetech-Arena gegen Berlin keine Kräfte schonen. „Lüneburg ist vermutlich einer unserer Konkurrenten um die vorderen Tabellenplätze“, sagt Lebedew. Lob gab es vom Trainer unter anderem für Severon Savonsalmi. Der 23-jährige finnische Mittelblocker spielte gegen Berlin ab dem zweiten Satz. „Nach seiner Operation hatte er wenig trainiert und er war zudem krank. Dennoch hat er den Unterschied gemacht“, meinte Lebedew. „Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Aber wenn wir eingespielter sind, werden wir noch besser.“

Im Bouncehouse-Cup gab es ein enges Duell

Trotz der nicht optimalen Personalsituation wollen die Häfler in Lüneburg an die Leistung vom Berlin-Spiel anknüpfen. Mit einem 3:0-Sieg gegen Königs Wusterhausen ist die SVG in die Bundesligasaison gestartet, am zweiten Spieltag gab es eine 0:3-Pleite bei den WWK Volleys Herrsching. Im Pokal gab es für Lüneburg einen klaren 3:0-Erfolg gegen Karlsruhe. Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen zwischen dem VfB und der SVG in dieser Saison: Beim Bouncehouse-Cup siegten die Häfler mit 3:2. „Es wird jetzt aber ein anderes Spiel“, sagt Lebedew. Das liegt nicht nur, aber auch, an der Erkältungswelle.