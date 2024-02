VfB-Nachwuchsteams überzeugen in der Halle

Die U13 und die U15-Junioren des VfB Friedrichshafen sind am Wochenende nach Sulzbach an der Murr nahe Heilbronn gefahren. Beide Häfler Teams hatten nach einigen Qualifikationsturnieren das Landesfinale des Württembergischen Fußball-Verbandes, den Sparkassen Junior Cup, in der Halle erreicht. Dieser Cup ist laut Mitteilung des VfB die größte Jugend-Hallenturnierserie in Württemberg.

Namhafte Gegner warten auf den VfB

700 Turniere mit 4000 Mannschaften und 40.000 begeisterten Spielerinnen und Spieler im Bereich der E- bis C-Junioren sowie D- bis B-Juniorinnen nahmen teil. Beide VfB-Teams erreichten das Finale der besten acht Teams in Württemberg. Im Landesfinale traf der Häfler Nachwuchs auf namhafte Gegner, unter anderem den VfR Aalen, FSV Waiblingen, SGV Freiberg und FV Ravensburg.

Die U15-Junioren des VfB starteten stark in die Gruppenphase. Nach einem Sieg gegen den FSV Waiblingen (3:1) gab es eine 0:1-Niederlage gegen die Spvgg Freudenstadt und ein 1:2 gegen den SV Fellbach. Dadurch beendete Friedrichshafen die Gruppenphase als Dritter. Im Spiel um Platz fünf traf der VfB auf den VfR Aalen. Hier unterlagen die Häfler Junioren unglücklich mit 1:3 und wurden damit Sechste.

Bitteres Ende im Neunmeterschießen

Die U13-Junioren des VfB spielten in Sulzbach groß auf. Ihre Klasse kam laut Mitteilung schon in der Vorrunde zum Tragen - als Gruppensieger zogen die Häfler ins Halbfinale ein. Dort spielte der VfB gegen den FV Ravensburg, behielt mit einer starken Leistung die Oberhand und gewann mit 3:1. Im württembergischen Landesfinale traf Friedrichshafens U13 auf den Nachwuchs des Regionalligisten SGV Freiberg. Das Finale war enorm spannend. In einem packenden Endspiel stand es nach der regulären Spielzeit 2:2. Nach einer kurzen und ereignislosen Verlängerung ging es ins Neunmeterschießen. Hier hatte der VfB das Nachsehen, belegte aber dennoch einen beachtlichen zweiten Platz auf Landesebene.