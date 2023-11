VfB-Fußballer haben genug eigene Baustellen

Das formschwächste Team der Fußball-Landesliga ist der SV Hohentengen. In den vergangenen acht Partien holte der Aufsteiger keinen einzigen Punkt und dabei kassierte der 13. sage und schreibe 39 Gegentore ‐ zuletzt gab es ein 0:7 beim FC Wangen. Kommender Gegner Hohentengens ist der VfB Friedrichshafen, der am Sonntag um 14.30 Uhr an der Sportplatzstraße 22 zu Gast ist. „Ich glaube, dass sie aktuell in der Liga Probleme haben“, hat VfB-Trainer Michael Steinmaßl beobachtet. Mit Lukas Stützle und Spielertrainer Fabian Beckert sieht er aber auch Offensivpotenzial beim Gegner.

Die Suche nach der Selbstverständlichkeit

Logischerweise wird Friedrichshafen alles daran setzen, die Negativserie Hohentengens zu verlängern. Die Häfler Fußballer befinden sich aktuell aber auch nicht gerade im Höhenflug und suchen nach der Selbstverständlichkeit ‐ zurzeit steht Rang zehn zu Buche. „Wir haben im Moment genügend eigene Baustellen“, betont Steinmaßl. Das wurde beim 3:4 im Heimspiel gegen den FC Mengen am vergangenen Samstag mehr als deutlich. „Ich bin mit der Mannschaft recht hart ins Gericht gegangen. Drei Viertel des Spiels haben wir schlecht gespielt“, sagt Steinmaßl. Im Videostudium ärgerte er sich über die Entstehung der Gegentore. „Wir haben Überzahl, aber schauen aktuell nur zu“, so der VfB-Coach. „Wir müssen aktiv verteidigen und die Leidenschaft, Hingabe gegen den Ball rauskitzeln.“

Der Kapitän ist zurück im Kader

Wenngleich der erst vor einem Monat gekommene Trainer die Winterpause zu größeren Anpassungen nutzen will, möchte er auch noch in den restlichen zwei Partien im Jahr 2023 eine „konzentrierte Leistung“ sehen. Wieder mit dabei ist Kapitän Marian Pfluger ‐ er fehlte gegen Mengen aus privaten Gründen. Stephan Steinhauser, der sich am Samstag am Knie verletzte, wird fehlen. Eugen Strom hat vom vergangenen Heimspiel Schmerzen an der Ferse und musste das Dienstagstraining abbrechen ‐ sein Einsatz ist fraglich.

Tabellarisch ist der Kontakt nach oben aufgrund der unnötigen Heimniederlagen gegen Straßberg (2:3) und Mengen erst einmal komplett abgerissen. „Das ist bitter gelaufen“, sagt VfB-Innenverteidiger Nicolai Weissenbacher. „Daran sind wir zu hundert Prozent selbst schuld“, meint Steinmaßl, der mit seinem Team am Sonntag den Abstand zur Abstiegszone auf mindestens neun Punkte vergrößern will.