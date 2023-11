VfB-Fußballer geben 2:0-Führung aus der Hand

Eigentlich war sie nach sechs Spielminuten schon fertig, die Überschrift über diesen Text: „Fati des Erfolgs“ sollte sie heißen. Nicht besonders originell, aber treffend: Mulai Danfa Fati, Linksaußen des VfB Friedrichshafen, hatte zu diesem frühen Zeitpunkt nämlich bereits einen Doppelpack geschnürt. Erst staubte Fati ab, als Straßbergs Torwart Christopher Kleiner einen Schuss nur nach vorne abwehren konnte. Dann war er am langen Pfosten zur Stelle, als Patrick Berlet querlegte. Der VfB Friedrichshafen hat in der Fußball-Landesliga aber noch mit 2:3 gegen den TSV Straßberg verloren.

Stürmer Hohmann vergibt einige Chancen

„Da hat uns Friedrichshafen kalt erwischt“, meinte Straßbergs Trainer Stefan Bach über die frühen Gegentore in der vierten und sechsten Minute. „Ich habe trotzdem immer daran geglaubt, dass meine Mannschaft das noch drehen kann.“ Zurecht, denn der TSV musste sich zwar nach dem 0:2 einmal kräftig schütteln, war dann aber das dominante Team. So dominant, dass Bach nach dem Schlusspfiff zufrieden feststellen konnte: „Wir haben dieses Spiel verdient gewonnen.“ Und VfB-Trainer Michael Steinmaßl musste ihm beipflichten: „Wir hatten zwar noch mehrere gute Chancen, aber wenn man das Spiel insgesamt betrachtet, war Straßberg besser.“

Vor allem im zentralen Mittelfeld verlor der VfB nach dem starken Beginn mehr und mehr den Zugriff und hatte Glück, dass der Gegner in Halbzeit eins in aussichtsreicher Position ein ums andere Mal falsche Entscheidungen traf: Wäre das Abspiel die bessere Variante gewesen, schlossen die Offensivspieler der Gäste selbst ab ‐ und umgekehrt. So hatte VfB-Torwart Markus Messerle nur einmal wirklich etwas zu tun, als Connor Hertrich in der 32. Minute halblinks durch war, aber mit seinem Abschluss am VfB-Keeper hängenblieb.

Die Hausherren hatten sogar die ganz große Chance, der Partie mit dem 3:0 eine neue Wendung zu geben. Kurz vor der Pause war Fati nach einem Patzer von Straßbergs Patrice Hack durch und bediente Sascha Hohmann. Kleiner im TSV-Tor war schon geschlagen, Hohmann hatte nur noch einen Feldspieler vor sich, blieb aber mit seinem Abschluss an diesem hängen. Es sollte nicht die einzige Großchance bleiben, die der Stürmer des VfB vergab: In der 60. Minute traf Hohmann nur den Pfosten ‐ und war untröstlich. Steinmaßl ist aber weit davon entfernt, seinen Stürmer an den Pranger zu stellen. „Sascha arbeitet im Training hervorragend.“ Torjäger kennen diese Phasen, in denen der Kasten wie vernagelt erscheint. Steinmaßl kann das mitfühlen: „Armer Kerl.“

Straßbergs Torwart Kleiner ist am Ende der Held

Sie waren also auch gegen starke Straßberger durchaus da, die Chancen auf den Sieg. Dass es nichts wurde mit dem Dreier, lag auch ein wenig an Messerle. Der Torwart ließ in der 51. Minute einen 40-Meter-Schuss zum 1:2 passieren ‐ der Versuch von Sven Heckendorf hatte zwar eine komische Flugbahn, aber er kam zentral. Nur ein Straßberger war mittelmäßig zufrieden mit dem Anschlusstreffer: „Jetzt geht es noch 15 Minuten länger“, meinte Moritz Binder, der sich seit kurz nach Wiederanpfiff bei fiesem Schmuddelwetter warmlief. Er hatte sich getäuscht: Fünf Minuten nach dem 1:2 schickte Straßbergs Trainer Stefan Bach Binder aufs Feld ‐ und wieder fünf Minuten später bedankte dieser sich mit dem Ausgleichstreffer durch einen Distanzschuss. Jetzt hatte Straßberg das Momentum auf seiner Seite ‐ und drehte mit Connor Hertrichs Treffer in der 70. Minute die Partie vollends.

Steinmaßl brachte Arber Shala, der den VfB im letzten Heimspiel gegen Ochsenhausen mit seinem Tor zum 2:1 auf die Siegerstraße gebracht hatte. Shala sorgte auch gegen Straßberg für frischen Wind ‐ aber die letzten Minuten gehörten Torwart Kleiner. Der „Lange“, wie ihn seine Mannschaftskameraden nennen, hielt kurz vor dem Abpfiff zweimal überragend gegen Shala und Marian Pfluger. Die Traube, unter denen ihn seine Mitspieler nach dem Schlusspfiff begruben, hatte sich der Keeper verdient. Spätestens jetzt wäre eine neue Überschrift angebracht gewesen: Kleiner ist ein Großer.

Landesliga, 12. Spieltag:

VfB Friedrichshafen ‐ TSV Straßberg 2:3 (2:0). ‐ Tore: 1:0, 2:0 Mulai Danfa Fati (4., 6.), 2:1 Sven Heckendorf (51.), 2:2 Moritz Binder (63.), 2:3 Connor Hertrich (70.) ‐ Schiedsrichter: Özgür Tan ‐ Zuschauer: 90 ‐ VfB: Messerle ‐ Staudacher (90.+1 Senkbeil), Weissenbacher, Segelbacher, Scheuring ‐ Simunovic (56. Steinhauser), Pfluger ‐ Fati, Booch (90.+1 Cifonelli), Berlet (63. Hodapp) ‐ Hohmann (71. Shala).