Schon mehrfach in der Vergangenheit hatte der VfB Friedrichshafen bei den Powervolleys in Düren so seine liebe Mühe, musste bisweilen über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen. Nicht aber am Dienstagabend, denn da spulten die Häfler ihr Programm in der Dürener Arena weitgehend souverän ab. Die Mannschaft von Trainer Mark Lebedew steht nach dem 3:0 (26:24, 25:22, 25:18) vorzeitig im Play-off-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga und hat sich damit gleichzeitig ein Entscheidungsspiel erspart. Der Gegner wird wohl erst am Freitag feststehen, momentan läuft alles auf Helios Grizzlys Giesen hinaus.

Der wenn auch knappe 3:1-Auftaktsieg vom Freitag hatte dem VfB sichtlich Selbstvertrauen gegeben. Never change a winning Team - getreu diesem Motto schickte Lebedew zunächst die gleichen Akteure ins Rennen: Neben Zuspieler Aleksa Batak standen Tim Peter, Jackson Young, Israel Masso, Marcus Böhme, Michal Superlak und Libero Nikola Pekovic auf dem Parkett. Vielleicht auch wegen der zeitigen Anreise bereits am Montag wirkte der VfB von Beginn an sehr konzentriert.

Hin und Her im ersten Durchgang

Der VfB erwischte den besseren Start, der wieder genesene Superlak sorgte für den ersten Punkt. In der Folge setzte sich kein Team entscheidend ab - es ging ausgeglichen über 10:10 und 14:14 weiter. Ein harter Angriffsschlag von Young und ein starker Block von Masso brachten dem Häflern eine 16:14-Führung - Dürens Trainer Tomas Kocian-Falkenbach nahm die erste Auszeit. Doch auch die 17:15-Führung kurz darauf konnte der VfB nicht halten. Superlak schlug nach seinem Punkt zum 18:17 an der Antenne vorbei und wurde dann zum 18:19 geblockt - nun nahm Lebedew die Auszeit. Den 19:21-Rückstand konterte der VfB dann aber erstklassig: Nach einem Netzfehler der Gastgeber punkteten Young und Superlak mit dem Aufschlag. Den ersten VfB-Satzball die Powervolleys noch zum 24:24 egalisieren, dann machten aber Peter und Superlak den Sack zu - und Trainer Lebedew ballte erleichtert die Faust.

Mit vielen Aufschlagfehlern auf beiden Seiten begann der zweite Durchgang, das 7:7 nur die logische Konsequenz daraus. Kurzfristig stockte Trainer Lebedew der Atem, als Young beim Stande von 8:9 umknickte. Doch der Außenangreifer konnte weitermachen. Düren führte 11:9, 12:10 und 15:13, hatte nun seine beste Phase. Nach langer Zeit packte dann mal wieder der VfB-Block zum 17:16 zu. Kurz darauf hieß es aber 17:18, Lebedew nahm seine erste Auszeit. Ein Annahmefehler des jungen Dürener Liberos Leo Bernsmann, ein Punkt von Young, ein weiterer von Superlak und ein Fehler von Mittelblocker Luuc van der Ent sorgten für die beruhigende 22:18-Führung. Masso machte zum 25:22 den Deckel drauf.

„So lassen wir den VfB nicht nach Hause fahren“, motivierte der Hallensprecher das eigene Team vor dem dritten Satz. Doch die Hypothek des 0:2-Satzrückstandes war in der Folge wohl zu groß - und auch der VfB machte konzentriert weiter. Vor allem der Block stand wesentlich besser als noch am Freitag. Und wenn es mal enger wurde, halfen die Aufschlagfehler der Gastgeber. Nun hatten die Häfler Angreifer auch des Öfteren freie Bahn - das 13:9 von Superlak war da schon eine kleine Vorentscheidung. Ein Dreier-Block entschied die Partie zugunsten des VfB.

Wir haben in allen Elementen besser gespielt, haben in jeder Situation gute Lösungen gefunden und auch geduldig gespielt. Mit dem Sieg vom Freitag waren wir auch im Kopf freier. Mark Lebedew

VfB-Coach Mark Lebedew war erleichtert: „Wir haben in allen Elementen besser gespielt, haben in jeder Situation gute Lösungen gefunden und auch geduldig gespielt. Mit dem Sieg vom Freitag waren wir auch im Kopf freier.“ Dürens Trainer Kocian-Falkenbach sah das „Aus“ gegen seine ehemalige Mannschaft nüchtern: „Wir haben das Viertelfinale schon im ersten Spiel verloren. Es war klar, dass sich der VfB nicht zweimal hintereinander so viele Fehler leisten würde.“

Auch das Duell der Diagonalangreifer endete mit einem klaren Punktsieg für den VfB: Superlak hatte viele gute Aktionen. Für seinen Gegenüber Sebastian Gevert war es nach zehn Jahren das letzte Spiel für seine Farben - der Verein wird den Vertrag nicht verlängern. Der lauteste und auch längste Beifall war ihm allerdings sicher. So endete der Abend zumindest für einen Powervolley emotional - mit Sprechchören und Standing Ovations. „Ihr werdet immer in meinem Herzen bleiben“, bedankte sich Gevert mit Tränen in den Augen.

Autor: Christian Schyma