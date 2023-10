VfB Friedrichshafen verliert beim Wiedersehen mit zwei Ex-Häflern

Beim Vorbereitungsturnier in Frankreich hat der Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen zwei ehemalige Zuspieler getroffen. Joe Worsley spielt nach zwei erfolgreichen Jahren für die SVG Lüneburg nun für Chaumont VB 52, dem Gastgeber des Turniers. Und der US-Amerikaner durfte mit seinem neuen Team am Samstagabend einen 3:0-Sieg gegen Friedrichshafen bejubeln. Genauso wie Zuspieler Stefan Thiel, der von 2021 bis 2022 für den VfB spielte und nach seinem Jahr bei Nea Salamina Famagusta nun zum VK Lvi Prag gewechselt ist. Neben den zwei 0:3-Niederlagen gab es für den VfB am Freitagabend einen 3:0-Erfolg gegen den französischen Zweitligisten Nancy VB.

Die Ergebnisse sind zweitrangig

Für Cheftrainer Mark Lebedew lag der Fokus aber weniger auf den Ergebnissen, sondern eher auf anderen Punkten. Er sieht eine kontinuierliche Verbesserung des kompletten Kaders ‐ bei den 0:3-Niederlagen verloren die Häfler die Sätze auch nur knapp. Gerade gegen Lvi Prag am Sonntag wäre „mehr drin gewesen“, meint Lebedew. „In dem Spiel haben wir viel gewechselt, vor allem bei den Außenangreifern und mit Simon Uhrenholt statt Michal Superlak. Wir hatten gute Phasen und ich bin zufrieden, auch wenn wir noch einen Satz hätten gewinnen müssen“, sagt Lebedew über die Partie gegen den tschechischen Meister und Champions-League-Teilnehmer aus Prag.

Das Turnier in Chaumont war „ein wichtiger Teil unserer Vorbereitung“, beschreibt Lebedew den Trip in den Nordosten Frankreichs. Der Australier sah eine stabile Abwehr seines Liberos Nikola Pekovic, die Erfahrung von Kapitän Marcus Böhme und das „vielleicht beste Profispiel von Simon Kohn“. Auch Sergio Carrillo bekam Lob für seine Rolle als Regisseur. „Wir haben viel Videoanalyse gemacht und er ist, wie die komplette Mannschaft, von Tag zu Tag besser geworden.“

Nun steht eine weitere Trainingswoche in der heimischen Spacetech-Arena auf dem Programm, wo die Häfler am Samstag dann zur offiziellen Saisoneröffnung (ab 15 Uhr) gegen Volley Amriswil antreten werden, ehe es am Sonntag dann zum Rückspiel beim Schweizer Vizemeister kommt. „Das sind unsere letzten beiden Vorbereitungsspiele vor dem Saisonstart und dementsprechend ernst werden wir das nehmen“, wird Lebedew in der VfB-Mitteilung zitiert. „Wir werden auch nicht mehr viel wechseln. Die Mannschaft, die gegen Amriswil ans Netz geht, wird schon auch in etwa die sein, auf die wir dann im Bounce-House-Cup und den ersten Ligaspielen bauen.“ Der VfB Friedrichshafen ist ab dem Freitag, 20. Oktober, beim Bounce-House-Cup in Hildesheim im Einsatz.

Besondere Aktion für die Fans

Neben der Mannschaft präsentiert der VfB Friedrichshafen am kommenden Samstag auch die neuen Trikots des Ausrüsters Erima. Die offizielle Trikotübergabe findet vor dem Testspiel statt. Alle Fans, die ihrem Lieblingsspieler das Heimtrikot übergeben wollen, können sich ‐ unter Angabe des Wunschspielers ‐ unter [email protected] melden oder sich über die sozialen Medien an der Aktion beteiligen.