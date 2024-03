Überraschende Nachricht einen Tag nach dem Einzug ins Play-off-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga: Der VfB Friedrichshafen und Trainer Mark Lebedew gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Das gaben die Häfler am Mittwochnachmittag bekannt. Wer Nachfolger des Australiers wird, steht nach Angaben des Clubs noch nicht fest. Noch wollen der VfB und Lebedew gemeinsam am großen Ziel arbeiten: dem Titel.

Wir wollen, daran ändert sich nichts, ins Finale einziehen. VfB-Trainer Mark Lebedew

Das erste Etappenziel haben die Häfler am Dienstagabend erreicht. Nach einem souveränen 3:0-Sieg bei den SWD Powervolleys Düren hat Friedrichshafen die Viertelfinalserie in den Play-offs der Bundesliga mit 2:0 gewonnen und steht damit im Halbfinale. Die Häfler wollen aber noch mehr. „Unabhängig von der Entscheidung werden wir weiter akribisch daran arbeiten, diese Saison erfolgreich zu einem Abschluss zu bringen“, wird Lebedew in einer Mitteilung des VfB zitiert. „Wir wollen, daran ändert sich nichts, ins Finale einziehen.“ Zunächst war der Australier am Mittwoch für die „Schwäbische Zeitung“ nicht zu erreichen.

Pokalsieg 2022 als Höhepunkt

Vor der Saison 2021/22 wechselte Lebedew nach drei Spielzeiten in Polen zurück in die Bundesliga. Nachdem er von 2012 bis 2014 dreimal deutscher Meister mit den Berlin Recycling Volleys wurde, wollte er mit dem VfB Friedrichshafen einen weiteren Meistertitel holen. Das ist dem inzwischen 56-Jährigen (noch) nicht gelungen. Bisher scheiterte der Australier mit den Häflern immer im Finale am Dauersieger Berlin. Den bisher einzigen Titel mit dem VfB holte Lebedew 2022 - da wurde Friedrichshafen Pokalsieger.

Nun haben sich Club und Trainer laut Mitteilung des Vereins einvernehmlich auf die Trennung nach dieser Saison geeinigt. Der Verein hätte die Option gehabt, den Kontrakt von Lebedew um eine weitere Saison zu verlängern. Diese Option haben die Häfler um Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt nicht gezogen. Der VfB möchte „seine sportliche Führung und Ausrichtung neu strukturieren“, wie es in der Mitteilung heißt.

Wir haben eine klare Vorstellung, in welche Richtung wir uns entwickeln möchten. VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt über die Suche nach einem Nachfolger

„Wir sind Mark sehr zu Dank verpflichtet, auch dafür, dass er sich 2022 selbst mit einem Pokalsieg belohnt hat“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. „Wir sind sicher, dass Mark seine Karriere an anderer Stelle ähnlich erfolgreich fortsetzen wird.“ Dass sich der Trainer einer neuen Herausforderung stellen wird, ist klar. Seine Zukunft ist aber noch genauso offen wie sein Nachfolger beim VfB. „Wir haben eine klare Vorstellung, in welche Richtung wir uns entwickeln möchten und haben entsprechende Anforderungen“, sagt Späth-Westerholt. „Wir werden keine übereilte Entscheidung treffen, in Ruhe Gespräche führen, und zu gegebener Zeit einen neuen Cheftrainer präsentieren.“

Gemeinsam wollen VfB und Lebedew in dieser Saison noch einmal versuchen, die Berliner Dominanz der vergangenen Jahre zu durchbrechen. Ihre erste Hürde im Viertelfinale haben die Häfler genommen - nun warten die Profis vom Bodensee auf ihren Gegner im Halbfinale. Wahrscheinlich bekommt es der VfB in der Vorschlussrunde mit den Helios Grizzlys Giesen zu tun, die die Hauptrunde der Bundesliga als Zweiter vor dem VfB beendet hatten. Giesen hat sein erstes Spiel im Viertelfinale in Bitterfeld-Wolfen klar mit 3:0 gewonnen und kann am Freitag (19.30 Uhr/Dyn) zu Hause in Hildesheim den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

In Lebedews Amtszeit fielen nicht nur der Pokalsieg und die bitteren Finalniederlagen gegen Berlin, sondern auch die Corona-Pandemie und wechselnde Hallen. Für einige Partien musste der VfB sogar in die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ausweichen.