VfB Friedrichshafen stellt erste Weichen für die neue Saison

Absolut im Vordergrund steht beim VfB Friedrichshafen momentan der Meisterschaftskampf in der Volleyball-Bundesliga. Der amtierende Vizemeister befindet sich mitten im Play-off-Halbfinale gegen die Helios Grizzlys Giesen und ist am Mittwochabend wieder gefordert. Los geht es in der Volksbank-Arena in Hildesheim um 19 Uhr (live bei Dyn). Es ist das dritte Halbfinalspiel, nach zwei Heimsiegen steht es in der Best-of-Five-Serie 1:1. Die Häfler Verantwortlichen bieten für alle daheimgebliebenen Fans ein Public Viewing in der Spacetech-Arena in Friedrichshafen an. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Es bleiben wohl alle Mittelblocker

Während die Play-offs laufen, basteln die Entscheidungsträger um Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt schon intensiv am Kader der neuen Saison 2024/2025. Da ist dem Club ein Coup gelungen: Am Ostermontag gab der VfB die Vertragsverlängerung von Mittelblocker José Israel Masso Alvarez bekannt. „Die Statistiken in der Liga sprechen für ihn. Wir sind froh, dass wir so einen Spieler und Publikumsliebling mal halten konnten“, macht Späth-Westerholt die Klasse deutlich. Im Block ist Masso in der Bundesliga fast konkurrenzlos. In den bisherigen Play-off-Partien überzeugte er in dieser Disziplin mit 17 Punkten, auf Rang zwei steht Giesens Noah Baxpöhler mit neun Blockpunkten. Zudem ist der 26-jährige Kubaner in den sozialen Medien sehr beliebt, Späth-Westerholt ist sich deshalb sicher: „Ich denke, dass die Nachfragen und Angebote verlockend waren.“ Es ist vor allem naheliegend, dass Masso bei anderen Vereinen mehr hätte verdienen können. „Finanziell können wir nach wie vor keine großen Sprünge machen. Man kann von Glück sprechen, dass er noch ein Jahr bleibt und das Gesamtpaket bei uns wertschätzt“, so Späth-Westerholt.

Seine „unglaubliche Präsenz“ und seine „Angriffsqualitäten“ möchte der VfB sich noch mehr zunutze machen. „Er ist immer im Kopf des Gegners, der ein Auge auf ihn haben muss. Das macht es für die anderen Angreifer einfacher, dadurch werden wir unberechenbarer“, meint Späth-Westerholt. Masso habe durchaus aber noch Entwicklungsmöglichkeiten. Vor allem das Lesen des Blocks sei noch „ausbaufähig“.

Ziemlich sicher kann der VfB somit auch in der kommenden Saison auf der Mittelblocker-Position auf das diesjährige Trio setzen. Masso hat verlängert und Severi Savonsalmi, 24-jähriger Finne, hat noch Vertrag. Mit dem 38 Jahre alten Routinier Marcus Böhme befindet sich der Club in „guten Gesprächen“. Noch weiter an den VfB gebunden sind der 19-jährige dänische Diagonalspieler Simon Tabermann Uhrenholt und der 22-jährige kanadische Außenangreifer Jackson Young - und der Verein rechnet auch fest mit beiden in der kommenden Saison. Unterdessen endet nach der Saison die Zusammenarbeit mit dem Ersatz-Zuspieler Sergio Carrillo. Der 23-jährige Puerto-Ricaner kam hinter Aleksa Batak kaum zum Zug.

Wir wollen schon das Groh der Mannschaft halten, weil sie funktioniert und die Harmonie gut ist. Thilo Späth-Westerholt

Bei allen anderen Spielern ist noch keine Entscheidung gefallen. Späth-Westerholt betont allerdings: „Wir wollen schon das Groh der Mannschaft halten, weil sie funktioniert und die Harmonie gut ist.“ Im Idealfall würde der VfB auf der Liberoposition einen weiteren Spieler verpflichten. Aufgrund finanzieller Zwänge planen die Häfler aber weiterhin mit nur einem Akteur, stärker eingebunden werden soll mit Lucas Huckle der Libero der Volley Youngstars.

Nur zum Teil beantwortet wurde die Trainerfrage. Mark Lebedew und der VfB trennen sich zum Saisonende. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. „Wir haben mit Kandidaten gesprochen und wollen eine zeitnahe Entscheidung“, so Späth-Westerholt. Der Besuch von Thomas „Bob“ Ranner (aktueller Cheftrainer der WWK Volleys Herrsching und ehemaliger Co-Trainer des VfB) beim vergangenen Play-off-Heimspiel sei nicht mit dieser Thematik begründet. „Im Saisonfinale ist es oft so, dass wir Gäste haben aus den umliegenden Vereinen, es war auch der Teammanager von Dachau da. Bob hatte zudem ein gutes Verhältnis mit Mark (Lebedew, Anm. d. Red.).“

Mit viel Respekt nach Hildesheim

Späth-Westerholt arbeitet aber daran, hier frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen. Die aktuelle Saison dagegen soll noch eine Weile andauern. Mit dem klaren 3:0 im zweiten Halbfinalspiel am Samstag möchten sich die Häfler nicht allzu lange aufhalten. „Wir haben eindrucksvoller als Giesen beim Fünf-Satz-Spiel gewonnen. Aber es steht 1:1, es ist nichts passiert“, meint Späth-Westerholt. Im Aufschlag habe der VfB zudem einen „Sahnetag“ erwischt. „Das wird sich normalisieren, das können wir in dieser Qualität nicht unbedingt wiederholen“, ist der Häfler Geschäftsführer realistisch.

Der Gegner musste zudem mit Jori Mantha und Noah Baxpöhler auf zwei „Starting-Six-Spieler“ verzichten, „das wird ein ganz neues Spiel am Mittwoch“. Lebedew schlägt in dieselbe Kerbe, für den Cheftrainer wird die Partie einen „anderen Charakter“ haben. So weiß der VfB weiß auch um die Heimstärke Giesens. Die Niedersachsen haben in der laufenden Runde zu Hause noch kein Bundesligaspiel verloren. „Die Halle wird brennen, wir müssen erst einmal wieder unser Niveau abrufen“, so Späth-Westerholt, der sich natürlich wünscht, dass der VfB gewinnt und dann am Samstagabend zu Hause (19 Uhr) die Halbfinalserie endgültig für sich entscheidet.