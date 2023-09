VfB Friedrichshafen steigt beim Bounce–House–Cup erst später ein

Die Bundesligasaison 2023/2024 startet am letzten Oktoberwochenende — das ist schon länger bekannt. Für die Profivolleyballer des VfB Friedrichshafen steht zum Auftakt das Gastspiel beim Aufsteiger FT 1844 Freiburg (Samstag, 28. Oktober, 18.30 Uhr) an. Schon eine Woche zuvor kommt es aber zum ersten Kräftemessen zwischen den Erstligisten. Beim Bounce–House–Cup in der Volksbank–Arena in Hildesheim geht es um den ersten Titel der Spielzeit. Der offizielle Vorverkauf ist am Freitag, 1. September, gestartet.

Vergangenes Jahr hatte die Volleyball–Bundesliga beschlossen, den Supercup — Meister gegen Pokalsieger — durch ein Turnier mit allen Bundesligamannschaften zu ersetzen. Der Bounce–House–Cup in Hildesheim war geboren und wird nun wiederholt. „Es ist gleichzeitig ein erster Kräftevergleich unter den Mannschaften und gleichzeitig wie ein großes Klassentreffen der Teams und Offiziellen“, wird VfB–Geschäftsführer Thilo Späth–Westerholt in der VfB–Mitteilung zitiert. „Es waren drei tolle Tage in der Hildesheimer Volksbank Arena, mit großartiger Stimmung. Wir freuen uns auf die zweite Auflage im Oktober.“

Die Häfler möchten wieder ins Endspiel

Als Vizemeister werden die Häfler erst in der zweiten Runde einsteigen. Sie treffen im Viertelfinale am Freitag, 20. Oktober, 17 Uhr, auf den Sieger der Partie Königs Wusterhausen gegen den Aufsteiger aus Bitterfeld–Wolfen. Am Samstag finden die Halbfinals und das große Finale am Sonntagabend um 18 Uhr statt. Zusätzlich werden alle Plätze ausgespielt, demnach tragen alle Teams mindestens drei Spiele aus. „Vergangenes Jahr haben wir es bis ins Finale geschafft, das sollte auch in dieser Saison wieder unser Ziel sein“, so Späth–Westerholt. „Es wird bei den meisten Teams erst ein Fingerzeig in Sachen Form sein, aber da eine Woche später schon die Liga beginnt, erwarte ich spannende Spiele.“

Der Vorverkauf für das Volleyball–Spektakel hat am 1. September um 12 Uhr exklusiv auf www.ticketmaster.de begonnen. Das Turnierticket für alle drei Tage ist für nur 45 Euro (ermäßigt 40 Euro) zu haben. Jugendliche und Auszubildende kommen vergünstigt in die Halle. Alle Spiele des Bounce–House–Cups werden online übertragen. Unter www.volleyball–supercup.de gibt es weitere Informationen zum Event, den Livestreams und der komplette Spielplan.