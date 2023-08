VfB Friedrichshafen startet mit sechs Mann ins Training

Mit der Hälfte des Kaders legt der VfB Friedrichshafen am Montag mit der Saisonvorbereitung los. Nach einem Meeting um 9 Uhr steht für die Profivolleyballer des Bundesligisten ein Krafttraining an. Um 16 Uhr absolvieren die Häfler in der Spacetech Arena am Flughafen ihr erstes Balltraining.

Diese sechs Spieler sind beim Trainingsauftakt am Start

Trainer Mark Lebedew darf dabei zwei Neuzugänge begrüßen: Außenangreifer Jan Fornal und Zuspieler Sergio Carrillo. Fornal soll eine sehr wichtige Rolle einnehmen, mit seinen 28 Jahren ist die Verpflichtung von Gwardia Wroclaw einer der Erfahrenen im jungen VfB–Kader. „Klar hängt das auch ein bisschen von der Konkurrenz innerhalb des Teams ab, es ist aber schon so, dass wir mit Jan als Stammspieler planen“, betonte Lebedew beim Wechsel des Polen. Bei Carrillo gestaltet sich die Lage dagegen anders. Der 23–jährige Puerto–Ricaner ist beim VfB der nominelle zweite Zuspieler. Er spielte zuletzt für die Purdue University Fort Wayne, nun geht er am Bodensee seine ersten Schritte als Volleyballprofi. Dabei muss er sich hinter dem Serben Aleksa Batak anstellen, der den Abgang des Kapitäns Dejan Vincic kompensieren soll. Bei Rapid Bukarest in Rumänien ist Vincic übrigens wieder Teamkollege des ehemaligen Häfler Nicolas Maréchal.

Von den Verbliebenen werden der polnische Diagonalspieler Michal Superlak, der serbische Libero Nikola Pekovic sowie die beiden deutschen Außenangreifer Tim Peter und Simon Kohn am Montag im Training erwartet. Superlak, Pekovic und Peter sollen den VfB mit ihren Leistungen zum Erfolg führen. Auch Kohn dürfte mehr Verantwortung zuteil werden. Der 19–jährige Außenangreifer ist der Ersatzlibero, sofern Pekovic ausfällt.

Im Laufe der kommenden Woche steigt beim deutschen Vizemeister dann auch der erfahrene Mittelblocker Marcus Böhme ins Training ein.