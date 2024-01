VfB Friedrichshafen spricht Aktiventrainern das Vertrauen aus

Zu Jahresbeginn hat die Fußball-Abteilung des VfB Friedrichshafen die Verträge von allen Aktiventrainern verlängert. Die Arbeitspapiere der Trainergespanne Michael Steinmaßl und Oliver Senkbeil (Landesliga) und Ingo Martin und Batuhan Karaca (Kreisliga A2) laufen nun bis 2025. Gleich bis 2026 unterschrieben haben Markus Zerr, Torwarttrainer für die Jugend und die Aktiven, sowie sein Co-Trainer Niels Zerr.

Ein deutlicher Vertrauensbeweis seitens des Vereins, der im vergangenen Jahr sportlich wenig positive Schlagzeilen schrieb. Insbesondere die erste Mannschaft hat die Erwartung nicht erfüllt und hängte an eine enttäuschende Rückrunde in der Landesliga eine durchwachsene Vorrunde - Mitte Oktober 2023 trennte sich der VfB von Cheftrainer Giovanni Rizzo. Für ihn übernahm Steinmaßl, Co-Trainer blieb Senkbeil. Friedrichshafen präsentierte sich daraufhin auswärts stabiler, so richtig stellte sich der Erfolg aber noch nicht ein. Nach einem 0:4 bei Tabellenführer TSG Balingen II verabschiedeten sich die Häfler auf Rang zehn in die Winterpause. Eigentlich strebt der VfB eine Top-Fünf-Platzierung an.

Erstes Testspiel gegen Immenstaad

„Es gibt noch Potenzial nach oben“, sagt VfB-Abteilungsleiter Klaus Segelbacher, ist aber guter Dinge, dass Steinmaßl und Senkbeil die Friedrichshafener wieder in ein besseres Fahrwasser bringen. Die Vorbereitung auf die Restrunde beginnt am Dienstag. Das erste Testspiel bestreiten die Häfler am Samstag, 3. Februar, 11 Uhr zu Hause gegen den südbadischen Bezirksligisten TuS Immenstaad.

Auch die zweite Mannschaft hätte sich einen besseren Verlauf gewünscht. Trotz hervorragender Ausgangsposition verspielte die U23 des VfB in der Rückrunde den Direktaufstieg in die Bezirksliga und scheiterte danach in Relegation an der SG Kißlegg. Der Negativtrend setzte sich nach Verlust der beiden Topspieler Eugen Strom und Alessio Genua (beide hochgezogen) zunächst fort. Tiefpunkt war das 0:7 beim SV Achberg am 27. August 2023. Danach allerdings zog sich der VfB aus dem Strudel raus und kämpfte sich bis auf Platz fünf. Daran wollen die Trainer Martin und Karaca mit ihrem Team anknüpfen.