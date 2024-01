VfB Friedrichshafen setzt Erfolgslauf fort

Gelungener Start in die Topspielwochen: Der VfB Friedrichshafen hat den zweiten Tabellenrang in der Volleyball-Bundesliga mit einem 3:2 (23:25, 25:22, 21:25, 25:21, 15:8)-Sieg gegen die drittplatzierte SVG Lüneburg behauptet. Nach acht Drei-Punkte-Erfolgen in Serie gaben die Häfler am Samstagabend zwar erstmals wieder einen Zähler ab, dennoch war VfB-Trainer Mark Lebedew sehr zufrieden. „Hauptsache gewonnen. Lüneburg ist eine sehr gute Mannschaft. Drei Punkte zu erwarten, ist ein bisschen zu viel“, sagte Lebedew und lobte den Kampfgeist seiner Spieler, der diesen Sieg möglich gemacht habe.

Die Spacetech-Arena war zum dritten Mal in Folge mit rund 1000 Zuschauern restlos ausverkauft, unter anderem waren viele Ehrenmitglieder des VfB da sowie auch der ehemalige langjährige Jugendtrainer Helmut Zirk. „Die Zuschauer haben einen Draht zu der Mannschaft und stehen voll hinter ihr. Das spüren auch die Jungs auf dem Feld und das ist sehr wichtig“, ist Lebedew glücklich darüber. Das bestätigte Außenangreifer Tim Peter, für ihn war die lautstarke Unterstützung in einem „sehr schweren Spiel“ auch ein Baustein auf dem Weg zum neunten Sieg in Folge.

Schweigeminute für den langjährigen VfB-Mannschaftsarzt

Vor dem Start des Topspiels rückte der Volleyball aber zunächst in den Hintergrund. Der VfB hatte eine traurige Nachricht zu verkünden: Mannschaftsarzt Johann Kees ist am vergangenen Donnerstag überraschend verstorben. „Seine Hingabe und sein Engagement ist in den letzten 20 Jahren unglaublich gewesen. Danke für alles, Johann. Ruhe in Frieden“, sagte VfB-Hallensprecher Frank Zender.

Nach der Schweigeminute konzentrierten sich die beiden Topteams der Bundesliga dann auf den Sport. Bei Friedrichshafen schickte Lebedew die erwartbare Mannschaft auf das Feld: Michal Superlak, Aleksa Batak, Marcus Böhme, José Israel Masso Alvarez, Nikola Pekovic, Peter und Jackson Young, der den Vorzug vor Jan Fornal bekam. Aufgrund dessen spielten die Häfler Spieler mit Trauerflor.

Young nutzte in Satz eins sechs seiner sieben Chancen, das bedeutete eine Erfolgsquote von über 85 Prozent. Unter anderem löste er eine schwierige Situation zum 23:24. Doch Masso traf danach bei seinem Aufschlag nur das Netz - somit ging der Auftakt aus Häfler Sicht mit 23:25 verloren. Das knappe Ergebnis passte zum Geschehen auf dem Feld. Der VfB und die SVG lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit mehreren Führungswechseln.

Den Häflern gelang eine starke Antwort auf den Satzrückstand. Vor allem über die Blockstärke (14 Blocks im gesamten Spiel) sicherten sich die Gastgeber einen komfortablen 24:20-Vorsprung. Der schmolz am Ende etwas, weil Peter den Ball erst ins Aus schlug und dann am SVG-Block scheiterte. Lebedew - ein weiteres Mal wegen seiner Schulter-OP mit Armschlinge und Poloshirt - nahm eine Auszeit. Eine erfolgreiche Maßnahme: Superlak besiegelte mit seinem Angriffsschlag den 25:22-Satzsieg der Häfler.

Seitenwechsel und scheinbar war das am Samstag von Bedeutung. Denn immer gewann das Team den Satz, das auf der Seite des Häfler Stehblocks aufschlug. SVG-Trainer Stefan Hübner blickte sichtlich erfreut rein. Der in dieser Saison bisher so starke Erik Röhrs fand nun einen Zugang in das Spiel, außerdem liefen die Challenges zugunsten der Norddeutschen. Friedrichshafen dagegen agierte in dieser Phase im Angriff viel zu unpräzise - 17:11 für die SVG. Die Häfler Volleyballer kämpften sich bis auf zwei Punkte heran. Zum Ende hin produzierte der VfB jedoch zu viele Aufschlagfehler: Masso (19:22) sowie Superlak (20:23) ins Netz und der kurz eingewechselte Sergio Carrillo (20:25) ins Aus. „Unser Selbstvertrauen ist noch nicht voll aufgebaut, zwischendurch haben wir Zweifel gehabt“, erkannte Lebedew.

Michal Superlak dreht auf

Eine erfolgreiche Challenge brachte Friedrichshafen dann auf die Siegerstraße. Der Schiedsrichter Benedikt Geukes aus Stuttgart entschied nach einem Angriffsschlag von Young auf Aus, aber Lebedew sah einen Tusch und ließ das prüfen. Das zahlte sich aus, der VfB bekam den Punkt. 18:17 statt 17:18 - das gab Auftrieb. Nun funktionierte nahezu alles, für einen lauten Jubel in der Spacetech-Arena sorgte ein Monsterblock von Kapitän Böhme (24:19). Superlak machte den Satz zu (25:21) und drehte dann im Tiebreak richtig auf. Der polnische Diagonalangreifer machte einen Punkt nach dem anderen. Passend dazu besiegelte er mit wuchtigen Ass (116 km/h) zum 15:8 den 3:1-Sieg des VfB. „Superlak war super drauf. Er hat in zwei Stunden fast 50 Mal angegriffen, er war nah dran an seiner besten Leistung“, schwärmte Lebedew über den MVP des Spiels. Superlak regelte vorne, hinten sorgte Libero Pekovic für Stabilität. „Wir haben teilweise sehr gut angenommen. Das hat uns die Chance gegeben zu spielen“, lobte der VfB-Cheftrainer.

Lebedew gönnt seinen Spielern zwei freie Tage, ab Dienstag startet die Vorbereitung auf das Gigantenduell beim Führenden Berlin Recycling Volleys (Sonntag, 21. Januar, 15 Uhr). Das nächste Heimspiel bestreitet der VfB am Samstag, 27. Januar, 17 Uhr gegen die Helios Grizzlys Giesen. Für diese Partie gibt es nur noch wenige Tickets, wer dabei sein will, kann sich über zuhause-aufschlagen.de eine Karte sichern.