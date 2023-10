VfB Friedrichshafen schaltet in den Pflichtspielmodus

Zum ersten Mal wird sich das neu formierte Volleyballteam des VfB Friedrichshafen auf großer Bühne bewegen. Beim Bounce-House-Cup, sozusagen der Supercup der Volleyball-Bundesliga, kämpfen alle zwölf Bundesligisten in Hildesheim um den ersten Titel des Jahres. Die Häfler Profis steigen als Vizemeister im Viertelfinale ein. Gegner am Freitagabend ab 17 Uhr in der Giesener Sport- und Mehrzweckhalle werden entweder die Netzhoppers Königs Wusterhausen oder Aufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen sein.

Gleich für sechs Akteure des VfB Friedrichshafen sind es die ersten Pflichtspiele in Deutschland: Sergio Carrillo, Aleksa Batak (beide Zuspiel), Severi Savonsalmi (Mittelblock), Jan Fornal, Jackson Young (beide Außenangriff) und Simon Tabermann Uhrenholt (Diagonal). Das Durchschnittsalter ist sehr gering, und das beeinflusst auch die Erwartungshaltung. „Wir wollen dieses Jahr vorsichtig sein mit Zielsetzungen“, sagt VfB-Trainer Mark Lebedew gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Der Finalteilnehmer des Vorjahres plant aber schon, um den Einzug ins Endspiel zu spielen. „Das Halbfinale müsste klappen“, meint Lebedew, der das Kräftemessen in Niedersachsen sehr ernst nimmt. „Das ist ein offizielles Turnier, für uns sind das Pflichtspiele. Wir fahren hin, um unsere beste Leistung abzurufen“, betont der 56-jährige Australier.

Israel Masso Alvarez wartet noch auf sein Visum

Falls der VfB das erste Spiel gewinnt, dann würde der VfB im Halbfinale am Samstagabend um 20 Uhr auf den Sieger der Begegnung SVG Lüneburg gegen die WWK Volleys Herrsching/FT 1844 Freiburg treffen. Das Finale wird am Sonntag um 18 Uhr ausgetragen. Auf jeden Fall stehen für die Häfler an den drei Tagen drei Spiele an. Der VfB ist schon am Donnerstag mit 13 Spielern nach Hildesheim gereist. „Einerseits, weil der Medienpartner Dyn zum Media Day geladen hatte, andererseits, um die Reisestrapazen vor einem so langen Turnier möglichst gut abzuschütteln“, begründet der VfB in seiner Mitteilung. Mittelblocker Israel Masso Alvarez kann seine Mannschaft noch nicht unterstützen und wartet weiterhin auf sein Visum, um Kuba zu verlassen. Ihn ersetzt Dominik Marjanovic von den Volley Youngstars. Er war schon die ganze Vorbereitung beim Team. Lebedew plant keine Rotation: „Wir entscheiden immer von Tag zu Tag, wer aufläuft und welche Spieler uns in dieser Situation am besten helfen.“

Damit agiert der Cheftrainer anders als beim letzten Testspiel der Saisonvorbereitung. Am vergangenen Sonntag unterlag Friedrichshafen beim Schweizer Topclub Volley Amriswil mit 0:4, auch weil Lebedew die Einsatzzeiten sehr stark verteilte. „Alle Spieler haben mindestens die Hälfte des Spiels gespielt“, meint Lebedew, der die klare Niederlage deshalb nicht zu hoch hängen möchte. Mit dabei war auch Trainingsgast und Mittelblocker Stefan Kovacevic. Der Serbe verletzte sich bei der Partie und wird nach Hause fahren. Für Lebedew müsse zudem auch berücksichtigt werden, dass der VfB viel in das Heimspiel bei der offiziellen Saisoneröffnung am Vortag (3:1) investiert hat. „Wir Trainer haben in der letzten Zeit viel über die Entwicklung der Mannschaft gesprochen. Unser Team ist eines, was sich über die komplette Saison verbessern wird“, sieht Lebedew viel Potenzial im Team.

Selbst freut sich der Australier sehr auf das Zusammenkommen beim Bounce-House-Cup. „Dieses Turnier ist eine tolle Sache für die Liga und auch für die Fans, die alle Stars an einem Wochenende geballt zu sehen bekommen. Es ist auch für die Spieler, Verantwortlichen und uns Trainer gut, sich zu treffen und sich besser kennenzulernen“, so Lebedew.

Alle Begegnungen werden live gestreamt, am Freitag bei Twitch im Kanal von Spontent und ab Samstag aus der Volksbank-Arena in Hildesheim live bei der neuen Streamingplattform Dyn. Jede Partie in der Giesener Sporthalle wird bei Spontent gezeigt.