Der VfB Friedrichshafen hat in der Volleyball-Bundesliga seine Hausaufgabe im Kampf um Platz zwei und drei gemacht. Die Häfler setzten sich am Samstagabend in der ausverkauften Spacetech-Arena gegen den Tabellenvorletzten TSV Haching München mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:13) durch.

Bester Spieler aufseiten der Häfler wurde Simon Uhrenholt. „Er hat sich gut entwickelt und hat im ersten Satz die entscheidende Serie gestartet“, sagte Trainer Mark Lebedew.

Drei Wechsel in der Startaufstellung

Denn den ersten Satz begann der VfB ganz schlecht. Zwar machte José Masso nach einem einhändigen Zuspiel von Aleksa Batak das 1:0. Doch wenig später hieß es nach einigen Fehlern und Unkonzentriertheiten 2:6. Trainer Mark Lebedew reagierte früh mit einer Auszeit, direkt danach schlug Hachings Juro Petrusic den Ball an den Kopf von Jan Fornal zum 7:2 für den Außenseiter.

Fornal war neben Marcus Böhme und Uhrenholt einer von drei Neuen in der Startaufstellung des VfB. Für Michal Superlak, Jackson Young und Severi Savonsalmi gab es eine Pause. „Sie haben sich ihre Einsätze verdient“, meinte Lebedew.

Nach und nach kam Friedrichshafen besser in die Partie hinein. Vor allem Jan Fornal und Tim Peter waren für die wichtigen Punkte zuständig. Spektakulär machte es immer wieder Masso. Und Uhrenholts Aufschläge sorgten für die Wende. Beim 12:12 waren die Häfler wieder dran, beim 14:13 erstmals seit dem 1:0 wieder in Führung. Uhrenholt schlug den Ball schließlich in den Block zum 25:20.

Ein Rückkehrer darf sein Debüt geben

Auch im zweiten Durchgang hatten die Häfler noch ein paar Probleme. Wieder führte Haching München früh, der VfB leistete sich zu viele Aufschlagfehler - Mitte des zweiten Satzes waren es bereits elf, am Ende 21 Fehler. Letztlich hatte der VfB aber deutlich mehr individuelle Qualität und gewann den zweiten Satz nach Peters Punkt mit 25:21.

Die Gäste gaben sich in der Folge mehr und mehr auf. Schnell stand es 9:4, dann sogar 17:8. Rückkehrer Ben-Simon Bonin durfte sein Debüt geben und machte direkt ein Ass, auch Sergio Carrillo kam für Zuspieler Aleksa Batak. Es brannte überhaupt nichts mehr an - ein Aufschlagfehler von Ian Schein besiegelte den klaren 3:0-Erfolg des VfB. „Wir haben die geforderten drei Punkte in der Tasche, also können wir glücklich sein“, sagte Lebedew.