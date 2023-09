VfB Friedrichshafen lässt sich vier Tore einschenken

Der Fußball–Landesligist VfB Friedrichshafen hat seine Auswärtsschwäche aus der Vorsaison erst einmal mit in die neue Spielzeit genommen. Im ersten Gastspiel am Sonntag verloren die Häfler mit 1:4 (1:2) beim SV Mietingen.

Die Bedingungen waren ideal. 410 Zuschauer kamen vorbei und auch das Geläuf passte. „Der Platz war überragend“, meinte VfB–Trainer Giovanni Rizzo. Besonders begeistert hatte in dieser Saison bisher der SV Mietingen und der offensivstarke Aufsteiger machte am Sonntag genauso weiter. Robin Ertle schoss sein Team früh in Führung (4.). „Danach haben wir mehr Ballbesitz und die Kontrolle über das Spiel“, lobte Rizzo. Und „nicht unverdient“ fiel deshalb auch das 1:1. Nach einer feinen Einzelleistung von Sebir Elezi versenkte Patrick Berlet den Ball (19.).

Vermeidbare Gegentore

Friedrichshafen war nun am Drücker. SVM–Keeper Nico Wiemer musste zweimal gegen Elezi parieren (33.). Eine Ecke köpfte Eugen Strom an die Latte (36.). Aber das Tor schossen die Gastgeber: Ben Rodloff war erfolgreich (45. +1). „Nach einem Einwurf stehen wir nicht gut und waren nicht konsequent. Das Tor darf nie fallen“, ärgerte sich Rizzo. Wiemer lenkte danach einen Schuss von Pierre Hodapp mit einer starken Parade über die Latte. Eine Minute später traf Ertle den Außenpfosten (45. +2).

Friedrichshafen wollte dem Spiel noch eine Wende geben. Rizzo wechselte in der 52. Minute mit Sascha Hohmann einen Stürmer für einen Verteidiger (Timo Segelbacher) ein. Es brachte aber nichts mehr, „wir haben zu kompliziert, zu hektisch gespielt“, kritisierte der VfB–Trainer nach der ersten Saisonniederlage. Mietingen „war gieriger, zielstrebiger“ und übertrug das auch auf die Anzeigetafel. Rodloff (65.), der ein Luftloch ausnutzte, und Ertle (90.) gaben dem Ergebnis mit ihrem jeweils zweiten Treffer aus Häfler Sicht eine bittere Note. „Die Bereitschaft gegen den Ball war nicht so groß“, so Rizzo, den vor allem auch das „unnötige“ 1:4 zum Schluss ärgerte.

Fußball-Landesliga, 4. Spieltag: SV Mietingen – VfB Friedrichshafen 4:1 (1:1). – Tore: 1:0 Robin Ertle (4.), 1:1 Patrick Berlet (19.), 2:1, 3:1 Ben Rodloff (45. +1, 65.), 4:1 Robin Ertle (90.) – Schiedsrichter: David Rommel – Zuschauer: 410 – VfB: Holzbaur, Segelbacher (52. Hohmann), Elezi, Strom (65. Genua), Berlet (57. Danfa Fati), Weissenbacher, Pfluger, Scheuring (70. Simunovic), Emirhan (67. Booch), Scheuböck, Hodapp.