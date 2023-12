VfB Friedrichshafen kooperiert mit der Polizei für mehr Zivilcourage

Reges Interesse hat ein Besuch von Kriminalhauptkommissarin Sigrid Blenke beim VfB Friedrichshafen gefunden: 70 Mitglieder aus den Kampfsportabteilungen Boxen, Karate, Ringen und Taekwondo waren zu Gast bei einem Vortrag zu mehr Zivilcourage, wie der VfB Friedrichshafen mitteilt.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt und effektive Polizeiarbeit können nur funktionieren, wenn die Polizei das Vertrauen der Bürgerschaft genießt und in gefährlichen Situationen, sei es bei Straftaten oder Unglücksfällen, nicht weggeschaut wird. Hierzu hat die Polizei die „Aktion-Tu-Was“ ins Leben gerufen, die der VfB Friedrichshafen seit September aktiv unterstützt. Nach gemeinsamen Aktionen seit September im VfB-Stadion, bei den Volleyball-Profis, zum Fasnetsauftakt bei den Häfler Seegockeln und beim internationalen U15-Jugendfußball-Turnier, dem mtu-Cup, kam es nun zu einem Besuch der Polizei bei den VfB-Kampfsportabteilungen in der VfB-Sporthalle.

Kernbotschaft von Sigrid Blenke, Kriminalhauptkommissarin: „Ein gutes Miteinander in der Bevölkerung kann nur gelingen, wenn man hinschaut und hilft, wenn andere in Not sind. Außerdem weiß man nie, ob man nicht selbst einmal in eine Gefahrenlage gerät und auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Sicherlich bedarf es beim Einschreiten auch ein gewisses Maß an Mut und einer gewissen Beherztheit, ohne sich dabei in eine Gefahrenlage zu begeben, können sich dadurch positive Gefühle und auch Anerkennung ergeben.“

Klaus Kaibach, VfB-Abteilungsleiter Boxen und Präsident des Boxverbands Baden-Württemberg erklärte: „Die Polizei steht auf der Seite von fairem Sport und wir stehen an der Seite der Polizei.“