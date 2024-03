VfB Friedrichshafen kommt nicht vom Fleck

Das der VfB Friedrichshafen in der Fußball-Landesliga zu Hause keine Macht ist, wird mit Blick auf die Tabelle deutlich. In der laufenden Saison 2023/2024 verließen die Häfler in nur vier von neun Heimspielen den Platz als Sieger und auch die Anzahl der Gegentore spricht eine deutliche Sprache, denn nur ein Team ist schlechter. Selten hat man den VfB zu Hause so chancenlos gesehen wie am Samstag gegen den SV Mietingen. Die Partie auf dem Kunstrasen des Zeppelinstadions ging mit 0:2 (0:2) verloren. Vor rund 115 Zuschauern war Mietingen den Hausherren in allen Belangen überlegen. Zwei katastrophale Fehler in der ersten Spielhälfte bestraften die Gäste gnadenlos.

Robin Ertle schnürt Doppelpack

Die VfB-Geschenke nahm Mietingens Kapitän Robin Ertle gerne an und versenkte die Kugel zweimal im Tor (17., 40.). Friedrichshafens Torwart Heiko Holzbaur war dabei kein Vorwurf zu machen. Und am Ende waren die Häfler mit diesem Ergebnis noch gut bedient, da die Mietinger in den letzten Minuten des Spiels schlampig mit ihren Kontern umgingen. Für den VfB war es nach dem 2:3 beim TSV Heimenkirch die zweite Niederlage in Folge und entsprechend frustriert war Trainer Michael Steinmaßl: „Wir haben keinen Druck aufs Tor entwickelt, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass wir ein Tor schießen wollten. Das war ein absolut blutleerer Auftritt von uns, da gibt es nichts zu beschönigen.“

Schon nach den ersten Spielminuten wurde deutlich, in welche Richtung dieses Spiel bei windigem Wetter läuft. Nämlich in Richtung VfB-Tor. Mietingen presste den Gegner vom Anpfiff weg, unterband jeden geordneten Spielaufbau. Der VfB befreite sich nur selten aus dieser Umklammerung. Wenn dann ging es über die Außen: Sebir Elezi und Eugen Strom schafften es hin und wieder in den gegnerischen Strafraum, doch bei den Zuspielen fehlte es dann an Präzision. Gesucht wurde Patrick Berlet, der für den gesperrten Pierre Hodapp ins Team rückte. Die Bälle waren eine leichte Beute der Mietinger Abwehr, der VfB brachte in Hälfte eins wenig zustande, Torchancen gab es so gut wie keine.

Besser machte es der SV, der durch das hohe Pressing auf die Fehler des VfB nur warten musste. Den ersten leistete sich Michael Staudacher, der in Strafraumnähe den Ball an Ertle vertändelte. Der Kapitän des starken Aufsteigers konnte sich die Ecke zum 1:0 quasi aussuchen (17.). Der Ausgleich war in der 36. Minute möglich. Marcin Musso hatte nach einem Diagonalball von Elezi im Sechzehner nur noch Torhüter Nico Wiemer vor sich, aber ein Mietinger Abwehrbein verhinderte aber Schlimmeres. Noch vor der Pause erhöhte der SV (40.). Diesmal spitzelte Ertle am Häfler Strafraum Nicolai Weissenbacher den Ball weg und versenkte zum 2:0-Halbzeitstand. „Die Tore kamen durch ein gutes Pressing von uns zustande“, sagte Ertle, „es war eine gute Kollektivleistung von uns.“

Sinnbildliche Szene in der Nachspielzeit

Die zweite Hälfte ist schnell erzählt. Der SV Mietingen ließ mit der Führung im Rücken die Zügel etwas lockerer, ließ dem Gegner mehr Raum, doch auch damit fing der VfB nicht viel an. In der 56. Minute kam Mulai Danfa Fati für Alessio Genua ins Spiel, doch auch der änderte nichts an der mangelnden Durchschlagskraft des VfB. „Wir hätten noch lange spielen können, hätten dann immer noch kein Tor erzielt“, sagte Steinmaßl. Sinnbildlich für diese Aussage war wohl die beste Gelegenheit von Danfa Fati in der Nachspielzeit, als er einen Diagonalball von Berlet am Torraum über das Tor jagte.

„Wir sind sehr gut reingekommen ins Spiel, haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, freute sich Mietingens Trainer Philipp Lang. „In Hälfte zwei allerdings haben wir es verpasst, den Sack endgültig zuzumachen. Ich hatte aber nie das Gefühl, das der VfB uns nochmals gefährlich werden könnte.“

In der Tabelle kommt der VfB nicht vom Fleck und steht weiterhin nur im unteren Mittelfeld. Das Polster nach unten ist mit acht Punkten Vorsprung komfortabel, wenn man von vier Absteigern ausgeht. Dennoch geht es für den Elften nun erst einmal darum, den Klassenerhalt möglichst schnell einzutüten. Angebracht wäre eine Reaktion am kommenden Samstag beim Tabellennachbarn TSV Riedlingen (17 Uhr). Mietingen dagegen ist mit 33 Zählern weiter voll im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz. Nächste Aufgabe: Heimspiel gegen den FC 07 Albstadt (Samstag, 15 Uhr).

Fußball-Landesliga, 19. Spieltag: VfB Friedrichshafen – SV Mietingen 0:2 (0:2). – Tore: 0:1, 0:2 Robin Ertle (17., 40.) – Zuschauer: 115 – Schiedsrichter: Mirko Borjanovic (Dettingen an der Erms) – VfB: Holzbaur, Staudacher (57. Le Perf), Segelbacher (70. Steinhauser), Genua (56. Danfa Fati), Elezi, Strom, Berlet, Weissenbacher, Pfluger, Emirhan, Musso – SV: Wiemer, Meneghini, Schick, Rolser, Ertle (74. Egle), Hagel, Mayer (90. +1 Demuth), Jerg, Badstuber, Glaser (90. +2 Sandmaier), Rauß (57. Rodloff).