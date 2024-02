VfB Friedrichshafen kommt glanzlos zum Pflichtsieg

Die Profis des VfB Friedrichshafen haben in der Bundesliga am Sonntagabend kein gutes Spiel gezeigt. Doch die Häfler gewannen ihre Partie bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen mit 3:0 (27:25, 25:21, 25:20) und holten sich damit die drei Punkte - die allerdings auch fest eingeplant waren. Doch der VfB tat sich bei tapfer kämpfenden Brandenburgern schwer.

Tim Peter gab sich nach der Partie am Mikrofon von Dyn sehr ehrlich - und selbstkritisch: „Das war mein schlechtestes Spiel der Saison, ich bin echt enttäuscht von mir“, sagte Friedrichshafens Außenangreifer, der aber auch seine Teamkollegen nicht loben konnte. „Wir haben es uns selbst schwer gemacht und keinen guten Job gemacht.“

Den ersten Satz müssen die Netzhoppers eigentlich gewinnen

Trainer reden im Sport ungern von Pflichtsiegen. Aber die Partie beim Tabellenletzten in Königs Wusterhausen in Brandenburg mussten die Häfler ohne Wenn und Aber gewinnen. Schließlich geht es für den VfB um die bestmögliche Ausgangsposition für die Play-offs. Vor der Partie lag Friedrichshafen in der Tabelle als Vierter vier Punkte hinter dem Zweiten SVG Lüneburg - bei einem Spiel weniger. Die SWD Powervolleys Düren waren bei einem Spiel mehr punktgleich. „Wir unterschätzen niemanden, erst recht nicht auswärts“, hatte VfB-Trainer Mark Lebedew vor der Partie gesagt.

Doch richtig ins Rollen kamen die Häfler in der kleinen Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen nie. Mehr als ein paar kurze gute Phasen gab es nicht im Spiel des VfB. „Sie haben nicht gut gespielt“, sagte auch Netzhoppers-Angreifer Charlie Peters bei Dyn. „Für uns war mehr drin.“

Satzgewinne gegen die Topteams

Das galt vor allem im ersten Satz. Die junge Mannschaft der Netzhoppers, die vor der Saison wegen Problemen bei den Lizenzierungsunterlagen mehrere Punkte abgezogen bekam, hatte zuletzt schon gegen die Topteams Düren, Giesen und Berlin immerhin jeweils einen Satz gewonnen. „Sie haben zuletzt gute Spiele gemacht. Wir müssen es konzentriert angehen, egal was die Tabelle sagt“, wurde Lebedew in der VfB-Mitteilung vor der Partie zitiert. Auch den ersten Satz gegen Friedrichshafen hätten die Gastgeber gewinnen müssen.

Zwar führte der VfB schnell mit 8:3. Doch dann lief nur noch wenig bis gar nichts zusammen bei Zuspieler Aleksa Batak, Severi Savonsalmi sowie José Israel Masso im Mittelblock, den Außenangreifern Tim Peter und Jackson Young, dem Diagonalangreifer Simon Tabermann Uhrenholt sowie Libero Nikola Pekovic. Lebedew versuchte mit Auszeiten gegenzuwirken, doch es fehlte die letzte Konsequenz im Spiel seiner Mannschaft. Dazu bekam Maxim Künitz aufseiten der Netzhoppers einen kleinen Höhenflug - der Mittelblocker kam alleine im ersten Durchgang auf vier direkte Blockpunkte.

Geschenke für den VfB

Beim Stand von 24:21 hatten die Brandenburger drei Satzbälle, doch nach einer Aufschlagserie von Batak und dem Block von Masso gegen Peters ging der Durchgang doch noch mit 27:25 an den VfB. „Den Satz müssen wir zumachen“, sagte Peters. „Daraus müssen wir lernen.“ Ein Lerneffekt nach dem ersten Satz gab es am Sonntag beim VfB jedenfalls nicht. Zu schwachen Aufschlägen kamen zahlreiche Fehler im Angriff - nach dem Block von Künitz gegen Peter führte der krasse Außenseiter mit 10:5.

Diesen Vorsprung hielt Königs Wusterhausen bis zum 16:12, dann legte der VfB einen kleinen Tick zu und kam erst zum Ausgleich sowie dann zu vier Satzbällen. Den zweiten schenkte Peters den Gästen mit einem Aufschlagfehler zum 25:21. „Hätten wir unsere Stärken ausgespielt, hätten wir höher gewonnen“, meinte Peter. „Wir konnten zum Glück immer eine Schippe drauflegen.“

Kurioser Matchball

Wie man als Favorit einen Außenseiter dominieren kann, zeigten am Samstagabend die Berlin Recycling Volleys. Dem TSV Haching München ließ der deutsche Meister nicht den Hauch einer Chance (25:15, 25:8, 25:11). Ganz anders lief die Begegnung am Sonntag zwischen den Netzhoppers und den Häflern. Auch im dritten Satz führte der Außenseiter früh (4:1). Masso kam nun aber deutlich besser zur Geltung - mit elf Punkten war der kubanische Mittelblocker hinter Young (14) und Peter (12) der beste VfB-Punktesammler und wurde zum MVP gewählt.

Ein Schlüsselmoment im dritten Durchgang war ein leichter Fehler von Peters. Statt 18:16 für die Netzhoppers stand es 17:17, nach zwei Assen von Peter hieß es 17:21. Bezeichnend war auch der Matchball: Die Netzhoppers leisteten sich einen Aufstellungsfehler und gaben den Punkt quasi kampflos ab. „Die drei Punkte zählen, über alles andere müssen wir nicht reden“, sagte Peter. Die Pflichtaufgabe war erfüllt, mehr allerdings nicht.