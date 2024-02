VfB Friedrichshafen holt wichtige Punkte in Düren

Nach dem 3:0-Heimsieg am Sonntag gegen die WWK Volleys Herrsching blieb dem VfB Friedrichshafen nicht viel Zeit, um sich aufs nächste Spiel vorzubereiten. Bereits zwölf Stunden nach dem wichtigen Erfolg machten sich die Häfler auf den Weg zu den SWD Powervolleys Düren. Am Montagabend und Dienstagmorgen wurde dort schon trainiert. Es ist die heiße Phase der Volleyball-Bundesliga, in der um die besten Play-off-Plätze gekämpft und in der natürlich jeder Punkt zählt. Der VfB reiste als Tabellenvierter an, möchte sich aber noch verbessern, um nicht in einem möglichen Play-off-Halbfinale auf Tabellenführer Berlin zu treffen. In Düren stellte man dafür mit einem hart umkämpften 3:1-Sieg (25:18, 19:25, 25:19, 25:23) die Weichen.

Superlak spielt starken ersten Satz

Die Gastgeber legten schwungvoll los und gingen zunächst mit 3:1 in Führung, bevor Friedrichshafen in die Partie fand. Vor allem Michal Superlak (sechs Punkte im ersten Satz) stellte die Dürener Blocks vor einige Probleme. Die erste Führung erspielte sich der VfB zum 5:4. Als Düren sich auf Superlaks Longline-Schmetterbälle eingestellt hatte, wechselte der einfach das Ziel und erzielte seine Punkte fortan diagonal.

So zogen die Gäste auf 13:9 davon, bevor Powervolleys-Trainer Björn-Arne Alber die erste Auszeit nahm und seinen Spielern mit auf den Weg gab, Tim Peter beim Aufschlag zu meiden und weniger Risiken einzugehen. Diese Taktik fruchtete und die Nordrhein-Westfalen blieben fortan besser an den Häflern dran, machten aber insgesamt zu viele Fehler, um sich den Satz noch sichern zu können. Vor allem Aufschlagfehler kosteten den Hausherren den ersten Durchgang, den sich Friedrichshafen letztlich mit 25:18 sicherte.

Das Spiel dreht sich komplett

Wer gedacht hatte, so würde es auch im zweiten Satz weitergehen, ließ sich schnell eines Besseren belehren. Düren machte nun kaum noch Fehler und setzte den Wunsch ihres Trainers, weniger Risiko beim eigenen Aufschlag zu gehen, nahtlos um. Schnell zogen sie auf 9:3 davon, bevor VfB-Trainer Mark Lebedew mit einer Auszeit die Reißleine zog. Bei Düren lief aber nun temporär fast alles zusammen und das nutzten sie, um auf 19:10 zu stellen, bevor der VfB wieder herankam, den Satzverlust aber nicht mehr verhindern konnte (19:25).

Der dritte Satz war von Anfang an ebenfalls von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägt. Bis zum 7:7 blieben beide Teams auf Augenhöhe, erst dann konnten sich die Männer vom Bodensee leicht absetzen, was auch an den wieder vermehrt auftretenden Aufschlagfehlern der Powervolleys lag. Aber auch an Jackson Young, der sich steigerte und beim Stand von 13:11 für die Gäste zwei Asse in Folge servierte. Beim 19:17 drehten sie noch einmal auf und machten drei Punkte hintereinander, und so ging am Ende auch der dritte Satz an Friedrichshafen (25:19).

Lebedew nimmt bei 22:22 wichtige Auszeit und stellt sein Team gut ein

In den vierten Durchgang startete der VfB mit dem klaren Ziel, sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen zu lassen. Gute Aufschläge und sichere Blocks brachten eine Zwei-Punkte-Führung, Düren jedoch machte nun wieder weniger Fehler und konnte zum 8:8 ausgleichen. Immer wieder gelang es ihnen, den Friedrichshafener Block anzuschießen, so dass der Satz bis zum 22:22 ausgeglichen blieb. Dann nahm Lebedew eine weitere Auszeit, stellte seine Spieler auf die Aufschläge des Gegners ein und sorgte so dafür, dass sein Team auch den vierten Satz mit 25:23 für sich entscheiden und drei ganz wichtige Punkte mit nach Hause nehmen konnte.

„Wir haben Düren heute in viele Highballsituation gezwungen und haben fast jeden Ball berührt. Wenn wir ein wenig geduldiger sind, machen wir daraus vielleicht auch mehr Punkte“, fasste MVP Tim Peter die Partie zusammen. Sein Cheftrainer war ebenfalls zufrieden mit seinem Team. „Es war das erwartet schwierige Spiel, auch weil wir diese kurzen Abstände zwischen den Partien sonst nicht kennen. Aleksa Batak war ein bisschen krank und hat das sehr gut gemacht, die ganze Mannschaft hat heute gekämpft.“

Unschön war am Ende, dass José Masso und Petr Spulak nach dem Matchball aneinandergerieten und deswegen beide noch die Rote Karte sahen.

Das nächste Spiel bestreiten die Häfler am Samstag um 18.30 Uhr beim VC Bitterfeld-Wolfen, dem Tabellensiebten. Die Begegnung ist wie immer live bei Dyn zu sehen.