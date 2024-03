VfB Friedrichshafen gewinnt letzten Test

Die eigentlich geplante Generalprobe des VfB Friedrichshafen findet nicht statt. Der TSV Ratzenried hat das Vorbereitungsspiel am Samstag aus Krankheitsgründen abgesagt. Es sei dem abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten lediglich , ein gemischtes Team aus Spielern der ersten und der zweiten Mannschaft zu stellen - so bestreitet Ratzenried auch den Test am Sonntag beim Kreisklassisten TSV Oberstaufen. Angesichts des Stärkenunterschiedes hätte ein Duell gegen Friedrichshafen dagegen für beide Teams keinen Sinn ergeben.

Relativ früh in der Woche gab der TSV dem VfB Bescheid. Im Nachhinein sind die Häfler darüber gar nicht so unglücklich. „Wir haben auch ein paar Spieler, die kränkeln“, sagt VfB-Co-Trainer Oliver Senkbeil. Friedrichshafen werde deshalb am Wochenende auch nicht zusammenkommen. „Die Spieler haben vom Trainer (Michael Steinmaßl, Anm. d. Red.) eine kleine Hausaufgabe bekommen“, so Senkbeil.

Das war ein richtig guter Test für uns. Lauterach hat körperlich dagegengehalten. Oliver Senkbeil

Nach dem vergangenen Testspiel sind die Häfler durchaus guter Dinge, mit einem Sieg gegen den Tabellenvorletzten SV Baindt (Samstag, 9. März, 15 Uhr) in die Rückrunde der Fußball-Landesliga zu starten. So überzeugte der VfB am Samstag vor einer Woche mit einem 4:2-Erfolg gegen den FC Lauterach, Tabellenführer der Eliteliga Vorarlberg. „Das war ein richtig guter Test für uns. Lauterach hat körperlich dagegengehalten“, meint Senkbeil, der vor allem die eigene Laufleistung lobte. Es war der dritte Testspielsieg, nachdem der VfB in der Wintervorbereitung auch den TuS Immenstaad (5:1) und den SV Weingarten (4:0) schlug. Gegen den SV Kressbronn gab es ein 1:1-Unentschieden.