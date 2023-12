VfB Friedrichshafen genießt erneut Heimrecht

Als ungeschlagener Tabellenführer startet der VfB Friedrichshafen I am Sonntag in die zweite Saisonhälfte der Faustball-Landesliga. Und könnte im Duell mit der direkten Konkurrenz bereits für eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen sorgen. Währenddessen gilt es für die VfB-Reserve, weiter fleißig Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

Zum dritten Mal in dieser Spielzeit genießt der VfB Friedrichshafen am Sonntag Heimrecht. In der Bodenseesporthalle empfangen die Häfler zum Rückrundenauftakt den TSV Allmendingen und den TV Heuchlingen II. Dazu steht das vereinsinterne Duell der beiden VfB-Teams auf dem Spielplan.

Verfolger Allmendingen will sich revanchieren

Der VfB Friedrichshafen I geht als klarer Favorit in die drei anstehenden Partien. Es gilt weiterhin, die weiße Weste zu verteidigen. Wobei Verfolger Allmendingen alles daran setzen wird, um sich für die klare Hinspielniederlage zu revanchieren. Genauso sollten die Seehasen den TV Heuchlingen II nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn sich die Ost-älbler zwischenzeitlich aus dem Titelrennen verabschiedet haben. Zum Zünglein an der Waage könnte am Ende das Duell gegen die zweite Mannschaft werden.

Deren Formkurve ging zuletzt deutlich nach oben. Nach dem Punktgewinn gegen Heuchlingen im Hinspiel hofft die VfB-Reserve auf weitere Punktgewinne im Kampf um den Klassenerhalt. Und könnte darüber hinaus den Vereinskameraden Schützenhilfe im Aufstiegsrennen geben. Spielbeginn in der Bodenseesporthalle ist um 10 Uhr.

Lindau spielt gegen die beiden Schlusslichter

Ebenfalls ab 10 Uhr sind auch die Faustballer des TSV Lindau im Einsatz. In der Langenwandsporthalle in Albstadt-Tailfingen haben die Inselstädter zwei Spiele. Dabei trifft der TSV nicht auf den Gastgeber TV Veringendorf, der am Sonntag ebenfalls zwei Partien bestreitet. Sondern für die fünftplatzierten Lindauer geht es gegen den Tabellenletzten TSV Oberlenningen und den Vorletzten TSV Denkendorf.