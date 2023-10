VfB Friedrichshafen erwartet Charakterprobe

Der Dreier gegen den SV Ochsenhausen hat beim VfB Friedrichshafen Positives bewirkt. „Nach gewonnenen Spielen ist es leichter“, berichtet VfB-Trainer Michael Steinmaßl von einer verbesserten Stimmung im Training. Kein Wunder: Für die Häfler war es in der Fußball-Landesliga der erste Sieg seit Mitte September. Steinmaßl betreute die Mannschaft dabei zum ersten Mal. Er hat in der Vorwoche den Job von Giovanni Rizzo übernommen und möchte sich nun auf dem geglückten Debüt nicht ausruhen. Stattdessen peilt er mit dem VfB den ersten Auswärtssieg an. Wieder einmal geht es dabei gegen Aufsteiger.

Genauer gesagt ist Friedrichshafen am Sonntagmittag um 15 Uhr beim TSV Harthausen/Scher zu Gast. Steinmaßl glaubt, dass ihm diese Partie große Erkenntnisse liefern wird. „Ich sehe es als Charakterspiel an. Harthausen hat einen der kleinsten Plätze der Landesliga und ist sehr schwer zu bespielen“, sagt Steinmaßl. Das bekam am vergangenen Wochenende unter anderem der Verbandsliga-Absteiger FC Wangen zu spüren. „Das war schon ein Ausrufezeichen. Ein 1:1 in Wangen muss man erst einmal schaffen“, so Steinmaßl.

Noch sieglos in der Fremde

Was gegen den VfB spricht, ist die Auswärtsschwäche. In der bisherigen Saison gab es in der Fremde noch keinen einzigen Sieg. Steinmaßl interessiert das gerade aber eher nebensächlich. „Wir stehen bei null“, meint er. Nun ist eine neue Zeit angebrochen ‐ natürlich wird er aber hoffen, dass sich das unter ihm umkehrt. „Im Fußball zählen Siege und Punkte. Die Stabilität müssen wir uns erarbeiten“, wünscht sich VfB-Kapitän Marian Pfluger, dass es für den Neunten vorangeht.

Einen Kaderplatz hat sich Arber Shala verdient. Der 18-Jährige aus den A-Junioren des VfB hat in seinen ersten zwei Einsätzen im Landesliga-Team zwei Tore erzielt. Es findet ein wöchentlicher Austausch statt, nun bleibt er aber erst einmal bei den Aktiven dabei. „Er hat im Moment die Leistungsstärke, um uns zu helfen“, so Steinmaßl, der Shalas Einstand als „Riesenkompliment an die Jugendabteilung des VfB Friedrichshafen“ bezeichnet. Wieder einsatzbereit ist Torwart Heiko Holzbaur, auch Marcel Scheuböck sollte nach seiner Leistenverletzung wieder einsatzfähig sein. Pierre Hodapp ist fraglich. Erbas Emirhan und Eugen Strom fallen aus. Für Sebir Elezi dürfte das Jahr aufgrund seiner Knöchelverletzung gelaufen sein. Auch mit Valerio Cifonelli rechnet Steinmaßl in diesem Jahr nicht mehr.