VfB Friedrichshafen erspielt sich Halbfinalduell gegen Lüneburg

Dem VfB Friedrichshafen ist ein erfolgreicher Auftakt beim Bounce-House-Cup in Hildesheim gelungen. Im Viertelfinale gewannen die Häfler Volleyballer ein 3:1 (25:20, 25:17, 24:26, 25:13)-Sieg gegen den Bundesliga-Aufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen. Nun kommt es am Samstag um 20 Uhr zum Duell gegen die SVG Lüneburg. Wer siegt, bestreitet das Finale am Sonntag um 18 Uhr.

Der erste Häfler Gegner stand erst am Freitag fest. Um das Duell mit dem deutschen Vizemeister spielten ab 12 Uhr die Netzhoppers Königs Wusterhausen und der Aufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen ‐ zum Sieg waren zwei Gewinnsätze nötig. Die Oberhand behielt der Neuling, der sich mit 2:0 (25:17, 25:21) durchsetzte.

Für Bitterfeld-Wolfen schloss sich lediglich eine kurze Pause an. Das Viertelfinale in der Giesener Sport- und Mehrzweckhalle startete um 17 Uhr. Friedrichshafen ging ausgeruhter in die Partie, war aber auch nicht ganz untätig: Um 9 Uhr führte der VfB ein lockeres einstündiges Training durch.

Besondere Begegnung an der Seitenlinie

An der Seitenlinie war es ein besonderes Aufeinandertreffen. VfB-Trainer Mark Lebedew begegnete seinem ehemaligen Co-Trainer. Denn VC-Coach Alessandro Lodi fungierte in der Saison 2015/2016 bei Jastrzebski Wegiel als Assistent von Lebedew. Mit Außenangreifer Ben-Simon Bonin bot Lodi zudem einen Ex-Spieler des VfB (2020 bis 2022) auf.

Lebedew setzte weitestgehend auf Nikola Pekovic, Aleksa Batak, Michal Superlak, Marcus Böhme, Marc-Anthony Honoré, Tim Peter und Jan Fornal. Sergio Carrillo und Simon Tabermann Uhrenholt durften kurz mitmachen. Simon Kohn absolvierte den letzten Ballwechsel im dritten Satz und den vierten Satz für Fornal.

Somit stand Kohn beim souveränsten Durchgang auf dem Feld. Der 19-Jährige machte dabei mit einer Angriffsquote von 75 Prozent auf sich aufmerksam. Mit einem 25:13-Satzgewinn tütete der VfB den 3:1-Sieg ein. Den Matchball verwandelte Peter.

Im dritten Satz landete Bitterfeld-Wolfen einen Achtungserfolg. „Da haben wir ein bisschen die Konzentration verloren“, meinte VfB-Kapitän Marcus Böhme. „Bei uns ist es die Herausforderung, die Konzentration und den Druck aufrechtzuerhalten.“ Der 38-Jährige äußerte zudem große Lust auf das Halbfinale gegen Lüneburg „zur Primetime“. Austragungsort für dieses Spiel sowie auch für das Finale ist die Volksbank-Arena in Hildesheim.