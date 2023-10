VfB Friedrichshafen entlässt Trainer Rizzo und präsentiert Nachfolger

Der VfB Friedrichshafen hat auf die Talfahrt in der Fußball-Landesliga reagiert und den bisherigen Chefcoach Giovanni Rizzo gefeuert. „Auslöser des Trainerwechsels waren die zuletzt durchwachsenen Leistungen der ersten Mannschaft, die aktuell Platz elf in der Landesliga Staffel 4 belegt“, begründete der Verein in seiner Mitteilung am Mittwoch. Zugleich präsentierten die Häfler mit Michael Steinmaßl einen namhaften Nachfolger. Der 48-Jährige wurde der Mannschaft schon am Dienstagabend vorgestellt und leitete im Anschluss bereits die erste Trainingseinheit, um den VfB nach fünf sieglosen Spielen in Serie auf das richtungsweisende Heimspiel gegen den SV Ochsenhausen am Samstag um 15.30 Uhr vorzubereiten.

Für die Verantwortlichen des VfB sei es keine einfache Entscheidung gewesen. „Wir haben uns von Vereinsseite schwergetan, die Zusammenarbeit mit Giovanni Rizzo zu beenden, da dieser über viele Jahre hinweg ausgezeichnete Arbeit für die Blau-Weißen geleistet hat“, betonte Andreas Müller-Hirlinger, Fußball-Abteilungsleiter beim VfB Friedrichshafen, und bedankte sich ausdrücklich für seinen Einsatz. „Wir wünschen Giovanni Rizzo für seine Zukunft alles Gute´“, sagte Müller-Hirlinger. Allerdings sahen sich die Häfler nun zum Handeln gezwungen. „Letztendlich wird ein Trainer aber an den Resultaten gemessen, und die blieben in letzter Zeit aus den verschiedensten Gründen leider aus“, stellte Müller-Hirlinger fest.

Rizzo gehörte seit 2017 zum Trainerteam des VfB Friedrichshafen. In seinen vier Jahren als Co-Trainer leistete er seinen Beitrag zum Aufstieg in die Verbandsliga im Jahr 2020. Nachdem sich Daniel Di Leo in die zweite Mannschaft zurückzog, hatte Rizzo bei den Häflern ab der Saison 2021/2022 als Chefcoach das Sagen. Unter schwierigen Voraussetzungen stieg der VfB unter ihm 2022 als Tabellenvorletzter in die Landesliga ab. In der abgelaufenen Spielzeit belegte Friedrichshafen den siebten Rang.

Eklatante Auswärtsschwäche wird Giovanni Rizzo zum Verhängnis

Der VfB um den Sportlichen Leiter Sandro Musso gab dem Kader mit zehn Neuen mehr Breite. Mit großer Lust starteten die Häfler in die Saison, die auch sehr ordentlich begann. Zum Saisonauftakt knöpfte der VfB dem aktuellen Tabellenführer TSG Balingen II (2:2) einen Punkt ab. Es folgte der Heimsieg gegen den TSV Heimenkirch (1:0). Was Friedrichshafen unter Rizzo aber begleitete und ihm am Ende auch den Job kostete, war die eklatante Auswärtsschwäche. In 41 Gastspielen gelangen nur sieben Siege ‐ in der laufenden Runde gewann der VfB keine der fünf Begegnungen in der Fremde. Ärgerlich: Beim FV Olympia Laupheim (1:2) und beim SV Baindt (0:0) verpassten die Häfler trotz klarer Überlegenheit sowie vieler Großchancen den Dreier. Dadurch rutschte der VfB in die Ergebniskrise, mit dem schwindenden Selbstvertrauen und der erhöhten Anzahl an Verletzten ließ bei den vergangenen beiden Auftritten gegen den FC 07 Albstadt (1:2) und dem FV Ravensburg II (1:4) auch die Leistung nach.

SV Ochsenhausen, TSV Harthausen/Scher und SV Sulmetingen: In den kommenden Wochen warten nun viele Gegner aus dem Tabellenkeller auf den VfB, der sich von diesen Mannschaften lösen und Stück für Stück in Richtung der angepeilten Top-Fünf-Platzierung bewegen will. „Wir hoffen, dass wir mit Michael Steinmaßl zurück in erfolgreichere Fahrwasser gelangen. Wir sind von der Qualität der Mannschaft nach wie vor überzeugt und hoffen, dass die Jungs unter dem neuen Coach zurück zu ihrem Selbstvertrauen finden“, sagte Müller-Hirlinger. Dem VfB sei es wichtig gewesen, „einen Trainer zu gewinnen, der den neuen Posten ,VfB-neutral’ und somit unbefangen antritt und sich selbst ein Bild vom Leistungsstand der Mannschaft machen kann“.

Oliver Senkbeil bleibt Co-Trainer

Steinmaßl trainierte in seiner Laufbahn erfolgreich den SV Kehlen in der Landesliga (2015 bis 2019) und übernahm 2020 den TSV Tettnang, mit dem er 2022 als Kreisliga-A-Meister in die Bezirksliga aufstieg und zugleich den Bezirkspokal gewann. Ende 2022 zog er sich aus gesundheitlichen Gründen zurück. Nun übernimmt er die Aufgabe beim VfB. Auch unter Steinmaßl wird Oliver Senkbeil weiter in seiner bisherigen Funktion als Co-Trainer agieren.