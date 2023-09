Die Spieler paddeln, die Trainer lehren

Der VfB Friedrichshafen hat den vergangenen Samstag verschieden genutzt. Während die Trainer Mark Lebedew und Constant Tchouassi ihr Wissen bei einer Trainerkonferenz in der Spacetech–Arena weitergaben, versuchten die Häfler Volleyballprofis, beim Stand–up–Paddling unterhalb des Graf–Zeppelin–Hauses in Friedrichshafen gut auszusehen.

Es war ein gelungenes Teamevent — das machen die Bilder und Videos des Vereins deutlich. Beim SUP–Technikkurs vom Baumhauer Outdoorsport aus Meckenbeuren haben die Spieler viel gelacht. Dabei hatten auch Zugänge wie Jan Fornal richtig Spaß.

20 Teilnehmer folgen der Einladung

In der Spacetech–Arena in Friedrichshafen ging es von 10 bis 17 Uhr ausschließlich um das, was die Spieler sehr gerne machen und wofür sie auch bezahlt werden: Volleyball. VfB–Cheftrainer Mark Lebedew hatte zur Trainerkonferenz geladen — vom Deutschen Volleyball–Verband wird diese sogar als Fortbildung für A–Trainer anerkannt. Ein Angebot, das rund 20 Teilnehmer wahrnahmen.

VfB-Cheftrainer Mark Lebedew war bei der Trainerkonferenz in der Spacetech-Arena ganz in seinem Element. (Foto: Alexander Hoth )

Zum Start in den Tag erzählte ihnen Tchouassi, neuer Co–Trainer des VfB, wie Motivation am besten gelingen kann. Der Kameruner mit französischem Pass hielt seinen Vortrag auf Englisch. Den Mittelteil übernahm Juan Manuel Serramalera, der 2021 mit den United Volleys Frankfurt den DVV–Pokal gewann. Aktuell ist er Trainer von Volley Amriswil, dem amtierenden Schweizer Vizemeister. Sein Part handelte von der technischen Ausbildung von Volleyballern.

Der letzte Block freut die Teilnehmer

Für den dritten Abschnitt trat der Organisator des Konferenz vor die Teilnehmer: Mark Lebedew. Er nahm das ewige Duell Zuspieler gegen Mittelblocker unter die Lupe — darauf freuten sich die meisten Teilnehmer. „Das Interessanteste war der letzte Block. Es war sehr unterhaltsam und spannend, einen Einblick in die Philosophie unseres Cheftrainers zu erhalten“, meinte Andreas Elsäßer, Trainer des Volleyball–Landesverbandes Württemberg sowie der U18 des VfB Friedrichshafen. Hellauf begeistert verließ er die Spacetech–Arena. „Die Inhalte waren sehr inspirierend. Es hätte auch länger gehen können“, sagte der 58–jährige Bad Wurzacher. Obwohl das Event erst kurzfristig auf den Weg gebracht worden ist, wollte er unbedingt teilnehmen. „Man muss über den Tellerrand schauen und nimmt da immer etwas mit“, so Elsäßer.

Der U18–Trainer des VfB ist auch überzeugt davon, dass seine Spieler von seiner Teilnahme an der Konferenz „profitieren werden“. Lebedew sprach nämlich Punkte an, die seine Volleyballer nun noch mehr verinnerlichen müssen. Um Erfolg zu haben, geht es auch darum, den Gegner zu lesen — mit Bildern und Videos veranschaulichte Lebedew, wie die nächsten Schritte des Gegners vorausgeahnt werden können. „Kein Zuspieler ist ein Magier“, betonte er dabei immer wieder. Anhand ihrer Hand– und Körperhaltung lässt sich ihre Aktion oft schon im Vorfeld erkennen.

Topstar Sergej Grankin dient als Beispiel

Lebedew streute dabei immer wieder auch Geschichten aus seiner eigenen Karriere ein, sprach unter anderem ausführlich über die knapp verlorene Finalserie des VfB gegen die Berlin Recycling Volleys in der Saison 2021/2022 (2:3). Ein Schlüssel zur damaligen 2:0–Serienführung sei gewesen, dass die Häfler den Zuspieler Sergej Grankin aus dem Effeff kannten. Danach veränderte Grankin leicht seine Taktik, was den Berlinern am Ende doch noch den Titel einbrachte. Es entspricht Lebedews Art, dass er sich nicht scheut, etwas aus seiner eigenen Erfahrung preiszugeben. „Ich erzähle gerne die eine oder andere Geschichte. Alles, was den Volleyball besser macht, hilft uns. Wenn die Trainer besser sind, ist auch die Qualität der Spiele besser“, betont Lebedew und verfährt nach dem englischen Sprichwort „A rising tide lifts all boats“ (deutsch: Eine steigende Flut hebt alle Boote an).

Sein Wissen gibt der 56–jährige Australier häufiger weiter. Er ist Trainerreferent von der Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), Dachverband aller nationalen Sportverbände für Volleyball und Beachvolleyball. Unlängst war er in Thessaloniki (Griechenland) und in Polen und hat da Vorträge gehalten. Nun war es ihm wichtig, „etwas in der Nähe anzubieten“. Und eine Wiederholung ist angedacht. „Das erste Feedback war sehr positiv“, sagte ein zufriedener Lebedew.

Für ihn und sein Team beginnt am kommenden Samstag die nächste Vorbereitungsphase. In der Unterseehalle Radolfzell bestreitet der Bundesligist gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe (19 Uhr) sein erstes Testspiel.