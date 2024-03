Unter Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt ist dem VfB Friedrichshafen eines noch nicht gelungen: Ein Sieg im ersten Play-off-Viertelfinalspiel in der Volleyball-Bundesliga. Es gab Pleiten gegen Bühl, Herrsching und Giesen, am Ende kamen die Häfler zwar immer weiter und errangen den Vizetitel, dennoch würden sie ein weiteres Déjà-vu gerne vermeiden. Diesmal sind die SWD Powervolleys Düren der Gegner. Spielbeginn in der Spacetech-Arena ist am Freitag um 19 Uhr (live bei Dyn). Restkarten für die Partie sind noch unter zuhause-aufschlagen.de und an der Abendkasse erhältlich. Der Modus bleibt wie gehabt: Wer in der Viertelfinalserie zwei Spiele gewinnt, steht im Halbfinale.

2021: Als Hauptrundenmeister hatte sich der VfB eigentlich das Heimrecht erspielt. Zu dieser Zeit hat aber Corona in Deutschland eine große Rolle gespielt, weshalb eine Sonderregel getroffen wurde. „Um möglichst wenig zu reisen“, erinnert sich Späth-Westerholt, wurde die erste Partie bei den Volleyball Bisons Bühl ausgetragen. Sodass dann im Falle eines Bühler Sieges zwei Spiele in kürzester Zeit an einem Ort ausgetragen werden können. Und so kam es dann auch: Die Häfler, die durch Corona-Fälle im eigenen Team an Form verloren haben, kassierten beim Tabellenachten eine 2:3-Niederlage. Es folgten die beiden Heimspiele am Samstag und Sonntag, die in der Messehalle A1 3:0 und 3:1 gewonnen wurden. Dadurch zog der VfB trotz des missglückten Play-off-Starts ins Halbfinale ein.

2022: Nur ein Jahr später brachte sich Friedrichshafen jedoch erneut unter Zugzwang. In der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm gab es für die Häfler nur eine Woche nach dem DVV-Pokalsieg eine 2:3-Heimniederlage gegen die WWK Volleys Herrsching. „Dann haben wir couragiert mit 3:0 im Audi Dome gewonnen“, erinnert sich Späth-Westerholt. Im Entscheidungsspiel war es wieder eine enge Nummer. Schlussendlich setzte sich Friedrichshafen aber mit 15:10 im Tiebreak durch.

VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt geht trotz der Vorjahreserfahrungen zuversichtlich ins erste Viertelfinalspiel. (Foto: Alexander Hoth )

2023: Das frühe Saisonaus drohte dann abermals in der vorherigen Spielzeit. Wie schon 2022 ging der VfB als Tabellendritter in die Play-offs und traf somit auf die sechstplatzierte Mannschaft in der Bundesliga. Das waren im Vorjahr die Helios Grizzlys Giesen, die sich da schon im Aufwind befanden. Friedrichshafen hatte durch den Champions-League-Viertelfinaleinzug viele Körner gelassen und das war dem Team in der Zwischenrunde und auch beim ersten Auftakt in die Play-offs anzumerken. Nach 0:2-Satzrückstand schafften es die Häfler noch in den Tiebreak, verloren dort dann aber mit 7:15. Auswärts war der VfB dann wieder da und schlug Giesen in der Volksbank-Arena mit 3:1. Ohne den rotgesperrten Dejan Vincic und mit Mateusz Biernat als Zuspieler jubelte Friedrichshafen in seiner Volleyballhalle am Flughafen nach einem 1:2-Satzrückstand noch über einen 3:2-Erfolg und schaffte es somit ein weiteres Mal ins Halbfinale.

„Es war immer ein schwieriger Play-off-Start. Das zeigt, dass es im Viertelfinale richtig zur Sache geht und das wird sich auch nicht ändern. Mit Düren haben wir einen Topgegner, der schwächere und stärkere Phasen hatte“, sagt Späth-Westerholt. Die Horrorbilanz im ersten Viertelfinale hatte er schon verdrängt und Angst macht sie ihm auch keine. „Es ist eine neue Saison, eine neue Konstellation“, so der VfB-Geschäftsführer. Zumal die vergangenen Jahre auch bewiesen haben, dass Friedrichshafen mit Drucksituation umgehen kann. „Die mentale Stärke war da immer entscheidend“, meint Späth-Westerholt. Der 36-Jährige wünscht sich jedoch schon sehr, dass der VfB diesmal mit einem Sieg in die Play-offs starten. Er würde gerne erst einmal „nur ein Szenario planen“, also das des Halbfinaleinzuges und nicht das des möglichen Saisonaus. Zudem hat er Respekt vor dem Gastspiel in Düren, da sich die Häfler dort „immer schwergetan“ haben. „Die Mannschaft macht einen guten Eindruck und ist ausgeruht und erholt“, íst Späth-Westerholt auch zuversichtlich. Bestätigt wird der VfB-Geschäftsführer durch die Statistik: Die Mannschaft von Trainer Mark Lebedew hat die vergangenen sieben Ligaspiele gewonnen.

Play-off-Viertelfinale der Volleyball-Bundesliga, Spiel 1: VfB Friedrichshafen – SWD Powervolleys Düren (Freitag, 19 Uhr), WWK Volleys Herrsching – SVG Lüneburg (Samstag, 19 Uhr), VC Bitterfeld-Wolfen – Helios Grizzlys Giesen (Samstag, 19.30 Uhr), Berlin Recycling Volleys – Baden Volleys SSC Karlsruhe (Sonntag, 16 Uhr)