VfB Friedrichshafen bricht Auswärtsfluch

Charaktertest bestanden: Die Landesliga-Fußballer des VfB Friedrichshafen haben ihr Gastspiel beim TSV Harthausen/Scher am Sonntag mit 2:0 (1:0) gewonnen. „Die Spieler haben sich als Team gezeigt und sehr gut umgesetzt, was wir eingefordert haben“, lobte VfB-Trainer Michael Steinmaßl die Mentalität. Unter seiner Regie war es der zweite Sieg im zweiten Spiel. Friedrichshafen brach damit den Auswärtsfluch. Den letzten Dreier in der Fremde gab es vor einem halben Jahr (2:0 beim TSV Trillfingen).

Was Steinmaßl gut gefiel, war das Defensivverhalten. „Wir haben sehr gut verteidigt und uns die null verdient“, sagte der Häfler Trainer. Im Tor stand der 20-jährige Markus Messerle, da sich Heiko Holzbaur ebenso wie Linksverteidiger Pierre Hodapp krankheitsbedingt abmeldete. Messerle blieb beschäftigungslos. Als Ersatz stand Noel Hohenberg aus den A-Junioren parat. Vinicius Tacelli, eigentlicher Ersatzmann, sollte in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln.

Pascal Booch sorgt für Beruhigung

Den wichtigen Führungstreffer für den VfB erzielte Mulai Danfa Fati. Nach zwei Doppelpässen chippte der den Ball über TSV-Torwart Dominik Kosic (44.). Eine 1:0-Führung ist immer knapp, weshalb sich der VfB den drei Punkten nicht sicher sein konnte ‐ zumal Harthausen/Scher gute Standardsituationen trat. Zwischenzeitlich ließen Danfa Fati und Sascha Hohmann zwei Großchancen liegen. Für Beruhigung sorgte Pascal Booch. Bei einer Ecke ging der VfB über den Sechzehner: Booch legte sich die Kugel zurecht und sein strammer, abgefälschter Schuss landete zum 2:0 im Tor (82.).

Mit dem Ball ist eine Steigerung drin. Es war herausfordernd, den Ball laufen zu lassen. Der Platz war sehr schwer bespielbar, die Spieler hatten „keinen Grip“, so Steinmaßl. Dennoch: „Zeitweise haben wir uns sehr viel an den Gegner angepasst und lange Bälle gespielt“, meinte der VfB-Trainer, der noch mehr Fußball sehen will.

Fußball-Landesliga, 11. Spieltag: TSV Harthausen/Scher – VfB Friedrichshafen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 Mulai Danfa Fati (44.), 0:2 Pascal Booch (82.) – Schiedsrichter: Marcel Eyth – Zuschauer: 180 – VfB: Messerle, Staudacher, Segelbacher, Danfa Fati (85. Musso), Hohmann, Berlet (66. Shala), Weissenbacher, Booch (86. Simunovic), Pfluger, Scheuring, Steinhauser (55. S. Cifonelli).